Simona Ventura: “Non ti dimenticheremo mai”, il commovente addio della conduttrice

Simona Ventura: “Non ti dimenticheremo mai”, il triste addio sui social da parte dell’amatissima conduttrice, lo ha salutato così

L’amatissima conduttrice televisiva ne ha annunciato la scomparsa sui social qualche ora fa. Il tristissimo addio di Simona Ventura per il carissimo ‘amico’, commuove tutti. Al saluto si uniscono numerosi volti appartenenti al mondo dello spettacolo.

Con un post dedicato sui social, Simona Ventura ha annunciato e fatto il suo saluto al carissimo amico che dall’ormai lontano 1987 faceva parte della sua vita. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel cuore della conduttrice. “Non ti dimenticheremo mai”, ha scritto nel post in cui gli dice addio.

Simona Ventura lo saluta così: il commovente addio della conduttrice

Il commovente addio di Simona Ventura a Don Raimondo Satta, scomparso all’età di 62 anni. Era il parroco di Stella Maris a Porto Cervo, dove la conduttrice e molti altri vip ogni estate dal 1987 si recavano nel luogo di vacanza. Don Raimondo era definito da molti il ‘Parroco dei Vip’.

Le sue condizioni di salute da quanto appreso non erano purtroppo buone, ed in queste ore Don Raimondo ha lasciato in tutte le persone a lui care un vuoto incredibile. L’amatissima conduttrice Simona Ventura, ha voluto ricordarlo con un post a lui dedicato nella sua pagina Instagram.

“Lui è Don Raimondo. Per chi, come me, va in Sardegna dal 1987, è stato non solo il custode della Chiesa Stella Maris, ma anche una persona includente e speciale. Faceva delle omelie mai uguali a se stesse, era empatico e performante. Soprattutto Don Raimondo era accogliente“, ha scritto Simona Ventura nel post.

La conduttrice ha poi voluto ricordarlo con un episodio che le è rimasto impresso: “Per permettere alle tante persone di poter accedere alla messa, esse non duravano più di mezz’ora (ad un certo punto girava voce che fosse stato ripreso e gentilmente aiutato a darsi una calmata)”

Simona Ventura saluta, con delle commoventi parole l’amatissimo e ben voluto parroco di Stella Maris: “Noi non ti dimenticheremo mai“.