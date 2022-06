Erasmo Genzini presto papà, ma sapete chi è la sua compagna? La conosciamo benissimo

Erasmo Genzini diventerà papà per la prima volta tra qualche mese, ma sapete chi è la sua compagna? La conosciamo benissimo.

Un annuncio davvero emozionante, quello che – ad inizio mese – Erasmo Genzini ha condiviso sul suo canale social ufficiale: diventerà papà per la prima volta! A distanza di più di 10 anni dall’inizio della loro relazione, l’attore e la sua bella compagna allargheranno la famiglia con il frutto del loro amore.

È tutto pronto per l’arrivo di baby Genzini, ma chi è esattamente la compagna del bell’Erasmo? Il sesso del bebè è stato annunciato qualche giorno fa e questo fa chiaramente pensare che manca davvero pochissimo alla sua nascita, ma in tantissimi sono curiosi di sapere di che cosa si occupa la fidanzata del famoso attore, nonché mamma del suo primogenito. Spulciando il suo canale Instagram, non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare la sua infinita bellezza. Dolce nei modi e semplice nell’aspetto, la fidanzata di Erasmo Genzini vanta di un vasto seguito sui social. Siete curiosi, però, di sapere chi è e che cosa fa nella vita? In molti, senza alcun dubbio, la conoscono benissimo!

Erasmo Genzini, conoscete la sua compagna? È bellissima

Oltre a scatti che lo ritraggono durante le sue giornate lavorative, non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare tantissimo gli scatti che, spesso e volentieri, Erasmo Genzini condivide insieme alla sua compagna. Lei si chiama Federica e – spulciando il suo canale Instagram – abbiamo notato che è davvero bellissima. Insomma, non fatichiamo affatto a capire perché l’attore di Che Dio ci aiuti ha perso la testa per lei quando era giovanissimo! Curiosi di scoprire qualche cosa in più sul suo conto?

Anche Federica Esposito – proprio come la moglie di Kevin Prince Boateng – non passa affatto inosservata per la sua bellezza, ma di che cosa si occupa? In tantissimi, come dicevamo precedentemente, la conoscono sui social. Oltre a posare per diversi servizi fotografici, la giovanissima napoletana è un’apprezzata influencer. Sul suo canale social, infatti, si diletta a condividere coi suoi sostenitori preziosi consigli di moda e non solo. Infine, laureata in Lettere e Cultura Moderne, sulla sua bio Federica si descrive come un’amata dei viaggio, della moda e del ‘lifestyle’.

Che dire? Sono bellissimi, vero? Tantissimi auguri alla coppia per l’arrivo del primo figlio!