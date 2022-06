Il mondo di Patty: ricordate Carmen, la madre della protagonista? Non riconoscerete l’attrice oggi

Vi ricordate di Carmen ne Il mondo di Patty? Vedere com’è oggi l’attrice vi lascerà senza parole.

Il mondo di Patty è una telenovela argentina trasmessa in Italia dal 9 giugno 2008 per concludersi nel 2010. In Argentina è andata in onda con qualche anno di anticipo. La protagonista della trama è Patty che dal suo paese Bariloche si reca con la madre Carmen a Buenos Aires per delle visite mediche.

Prima di partire la giovane incontra un cagnolino, vuole portarlo con sè ma visto che la madre non acconsente, lo accoglie ugualmente nascondendolo. Lo chiama Mati derivante da Matias, il nome del ragazzo che l’ha aiutata quando è caduta dalla bicicletta e di cui si innamora. Quando a Buenos Aires arrivano in ospedale, per un piccolo inconveniente, Patty incontra Leandro, il direttore dell’ospedale e suo padre segreto.

Per chi ha seguito la serie, sa bene che successivamente, dopo molte scene inaspettate e risvolti pieni di colpi di scena, Carmen e Leandro si mettono insieme. Concentriamo la nostra attenzione sulla madre di Patty e in particolare sull’attrice che l’ha interpretata: avete visto com’è oggi?

Ha interpretato Carmen, la madre della protagonista ne Il mondo di Patty: ecco l’attrice a distanza di anni

Carmen Castro è la madre di Patty nella serie televisiva argentina Il Mondo di Patty, serie che ha riscosso grande successo e che ha tenuto incollati i telespettatori. A causa di un incidente che la giovane subisce, si recano insieme nell’ospedale di Buenos Aires il cui direttore è il padre segreto di Patty.

Dopo una serie di eventi Carmen e Leandro si metteranno insieme, nonostante molte persone abbiano fatto di tutto affinchè questo amore si rompesse. Concentriamo la nostra curiosità sull’attrice che ha interpretato la madre della protagonista. Sono passati più di 10 anni, siete mai andati a spulciare sui social per vedere com’è cambiata?

Ecco uno scatto instagram di Griselda Siciliani, l’attrice interprete di Carmen nel Il mondo di Patty, l’avreste riconosciuta? Oggi porta un’acconciatura diversa e il colore di capelli è molto più scuro, sul castano nero, nella serie sfoggiava una tonalità arancio-rosso. Classe 1978, Griselda è argentina e nel suo curriculum oltre al ruolo appena citato e approfondito, ci sono altri ruoli vestiti sia al cinema che in televisione ma anche al teatro. A voi è piaciuto il personaggio di Carmen?