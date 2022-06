Gianni Sperti e i ritocchi estetici: cosa ha voluto modificare del suo corpo

Sono in molti a chiedersi se Gianni Sperti abbia ceduto a dei ritocchi estetici: l’opinionista ne ha parlato in più di un’occasione.

Dal 2003 presenza fissa a Uomini e Donne nelle vesti di opinionista, l’ex ballerino Gianni Sperti è ormai uno dei pilastri del seguitissimo dating show di Canale 5. Volto familiare del pomeriggio per milioni di telespettatori, il bel 49enne pugliese è molto attivo sui social dove ha un seguito di ben 1 milione di follower.

Spesso protagonista di discussioni accese con qualche protagonista del Trono Over o del Trono Classico, l’ex marito di Paola Barale forma con la collega Tina Cipollari una coppia vincente. I due hanno certamente contribuito al grande successo della trasmissione.

E’ naturale che un personaggio tanto popolare come lui attiri le curiosità di moltissimi. Chi segue Uomini e Donne sin dalle prime stagioni ha iniziato a sospettare che anche lui, come moltissimi altri personaggi dello spettacolo, abbia ceduto alla tentazione di sottoporsi a qualche intervento o ritocco estetico.

C’è da dire che su questo argomento Gianni si è sempre mostrato favorevole. Ricorderete senz’altro quando, un paio di anni fa, Gemma Galgani tornò in studio a settembre dicendo di aver fatto un lifting al viso e l’opinionista si complimentò con la dama. Per quanto riguarda se stesso, è stato proprio lui a spiegare come stanno le cose: vediamo cosa ha rivelato.

Gianni Sperti, la verità sui ritocchi estetici: cosa si è rifatto

Intervistato tempo fa dalla rivista del programma, l’ex ballerino ha ribadito la propria approvazione alla decisione di Gemma e ne ha approfittato per fare finalmente chiarezza anche per quel che lo riguarda.

L’opinionista ha confermato di aver effettivamente fatto qualche piccolo ritocco in questi anni. “Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno “, ha ammesso. A Uomini e Donne Magazine ha spiegato che gli piace cambiare, vedersi diverso, perciò non ha potuto fare a meno di condividere la scelta della Galgani.

Ma quali sarebbero questi ritocchini fatti da Gianni? L’anno scorso, ad un utente che su Instagram gli chiedeva se avesse rifatto qualcosa al viso, l’ex ballerino rispose: “Qualcosa sì, ma il minimo indispensabile, nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato tutto il viso”.

Che dire, risultato eccellente!