Antonella Clerici rivela cosa succede ‘anche’ a lei: il pubblico resta di stucco

Antonella Clerici senza ‘veli’ sul suo privato: succede anche a lei, ecco cosa ha fatto sapere l’amatissima conduttrice di Rai 1

E’ sempre Mezzogiorno è andato in ferie da qualche settimana, ed ora la splendida conduttrice di casa Rai si gode il meritato relax nella sua splendida tenuta. Avete mai visto la casa della Clerici? Un luogo davvero incantevole.

Un successo clamoroso quello che Antonella Clerici ha ottenuto e conquistato in questi anni di carriera. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha conquistato il pubblico con un programma dal format culinario. Ad ora di punta con E’ sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici entra nelle nostre case con la sua solarità e la sua semplicità. Ai microfoni del quotidiano La Repubblica, Antonella Clerici si è raccontata. Ha affrontato non solo tematiche relative alla carriera lavorativa, ma ha trattato anche argomenti che riguardano il suo privato e la sua persona. La conduttrice ha rivelato cosa succede anche a lei proprio come a tutte le altre donne. Cosa ha fatto sapere.

Antonella Clerici, succede anche a lei: la rivelazione della conduttrice

Una donna in carriera che con il suo talento e la sua incredibile semplicità ha conquistato il pubblico ed ottenuto un successo davvero incredibile. Ad oggi Antonella Clerici è infatti una delle conduttrici televisive più amate e seguite.

E proprio perché si tratta di un volto particolarmente apprezzato sul piccolo schermo, tanto da essere seguitissima sui social nelle sue innumerevoli avventure. La conduttrice ha scelto allora di raccontarsi ad ampio raggio e lo ha fatto ai microfoni del quotidiano La Repubblica. Durante la lunga intervista nella quale ha parlato della sua splendida carriera e di cosa ancora le piacerebbe fare in Tv. Antonella Clerici ha creato intorno a se una community fatta di un vastissimo pubblico femminile.

La conduttrice ha affrontato anche un argomento che accomuna tutte le donne ed ha rivelato cosa succede anche a lei. Antonella Clerici ha parlato del suo ‘rapporto’ con la menopausa: “Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa e bisognerebbe parlarne di più. Non c’è niente da vergognarsi. Le mie spettatrici sono cresciute con me, anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre“