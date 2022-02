La casa di Antonella Clerici lascia sempre tutti a bocca aperta: eccola in tutto il suo splendore

Un rifugio nel bosco a stretto contatto con la natura: la casa di Antonella Clerici è una vera oasi di pace, pronti a scoprirne i dettagli?

Tra le case dei vip più belle, quella di Antonella Clerici è sicuramente una delle più particolari: la dimora della biondissima conduttrice di È sempre mezzogiorno si trova infatti lontano dal caos cittadino, immersa nella natura.

La località dell’abitazione è in Piemonte, precisamente ad Arquata Scrivia in provincia di Alessandria. Qui l’amato volto di Rai 1 vive con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone, a supporto della tesi che ha sempre sostenuto: “La forza del nostro Paese sta nella provincia”.

Tutta in legno, circondata dal bosco, con enormi vetrate che donano grande luminosità, assomiglia alla casa delle fiabe: quando nevica, soprattutto nel periodo natalizio, è uno spettacolo imperdibile! In un luogo così ‘magico’, la Clerici può dedicarsi tranquillamente alle attività che più ama come il trekking e le passeggiate a cavallo.

Antonella Clerici, la sua casa ha un’atmosfera davvero magica: da restare abbagliati!

La terrazza, il giardino, le altalene, il patio, le panche di legno: tutto sembra invitare ad allontanarsi dallo stress e a ritrovare l’equilibrio. Se ne saranno accorti sicuramente anche i tre cani di Antonella, Argo, Simba e Pepper che, dagli scatti pubblicati sui social dalla loro ‘mamma’, sembrano apprezzare non poco l’ambiente.

Il legno dei pavimenti si sposa alla perfezione col beige delle pareti: una delizia per gli occhi!

Non poteva mancare una stanza dedicata agli attrezzi da ginnastica, dove la bravissima conduttrice reduce dall’esperienza di The Voice Senior ama trascorrere qualche ora a fare fitness. Una palestra in piena regola con tanto di specchio, come mostra questa foto scattata durante una sessione di allenamento.

Visto che meraviglia? Continuate a seguire sui social Antonella che sicuramente ci sorprenderà con altri magnifici angoli della sua casa!