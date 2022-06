GF Vip, ora non ci sono più dubbi: la storia d’amore è arrivata al capolinea; dopo anni è finita.

Spazio a tanti concorrenti giovani e single, affinché nella Casa possano nascere quante più storie d’amore possibili. Sarebbe questa l’intenzione degli autori per la prossima edizione del GF Vip, che partirà su Canale 5 lunedì 19 settembre. Ma, in attesa della nascita di nuove coppie, c’è una coppia per la quale sembra essere arrivata la fine.

Si tratta proprio di un’amatissima ex concorrente del reality show di Canale 5, che sarebbe ufficialmente tornata single. A rivelarlo è stato proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Vi raccontiamo tutto.

GF Vip, un’amatissima ex concorrente torna single: la storia d’amore è arrivata al capolinea

L’abbiamo amata nella casa più spiata della tv e, fino a qualche settimana fa, anche nelle vesti di naufraga all’Isola dei Famosi. Parliamo proprio di lei, Licia Nunez, che avrebbe detto ufficialmente addio alla sua compagna Barbara Eboli. La loro storia era iniziata nel 2017 e non sono mancati i momenti di crisi all’interno della coppia, anche durante l’esperienza dell’attrice al Grande Fratello. Terminato il reality, però, tra le due sembrava essere tornato il sereno, fino alla notizia delle scorse ore.

Ad annunciare la rottura è stato il settimanale Chi, nella rubrica “Chicche di Gossip”: “È finita dopo anni di amore tormentatissimo e un ultimo tira e molla la storia d’amore tra l’ex gieffina e naufraga Licia Nunez e la sua Barbara Eboli”, è quanto si legge sul settimanale, che non entra nel dettaglio in merito ai motivi della separazione.

Perché Licia Nunez ha lasciato l’Isola dei Famosi

L’avventura della Nunez in Honduras si è conclusa con un ritiro. L’attrice ha scelto spontaneamente di lasciare il reality, ma per quale motivo? A spiegarlo è stata proprio lei, in un’intervista a SuperGuida Tv: “Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento ma io avevo preso già impegni che era giusto onorare. Non c’erano le condizioni sull’isola per poterli posticipare e così come ho onorato il contratto con la produzione dell’Isola, era giusto che rispettassi anche gli altri impegni presi”.