Ida Platano rivoluziona il suo look: “Cambiamenti”, così non l’avete mai vista; cosa ha fatto ai capelli la dama del trono Over di Uomini e Donne.

Era il 2017 quando è arrivata per la prima volta nello studio di Uomini e Donne: ad iscriverla al programma di Maria De Filippi fu un cliente del suo salone di bellezza. E, da quel giorno, Ida Platano è entrata nel cuore dei telespettatori, che da anni la seguono e supportano con affetto. Anche sui social!

Come ogni anno, infatti, Uomini è Donne è in vacanza e tornerà in onda a settembre, dopo il consueto stop estivo. I telespettatori, però, possono tenersi in contatto con i protagonisti del dating time attraverso i social: su Instagram Ida è seguita da più di 580 mila followers! Ai quali, questa mattina, ha mostrato il suo nuovo look: curiosi di vedere cosa ha fatto ai capelli?

Uomini e Donne, Ida Platano rivoluziona di nuovo il suo look: ecco il nuovo colore

“Vi piace questo colore Avana che ho scelto? Avevo voglia proprio di cambiare, poi è bello cambiare e giocare con i capelli“. Queste le parole di Ida Platano, che, nelle sue stories di Instagram, ha mostrato ai followers il suo ultimo ‘colpo di test’. La dama del trono Over ama rivoluzionare il suo look: anche in trasmissione, la Platano si mostra con le acconciature più svariate. Di recente ha sfoggiato un riccio afro che non è passato assolutamente inosservato, mentre stavolta ha deciso di giocare con il colore.

Addio capelli scuri, Ida ha scelto una sfumatura di biondo/nocciola che le illumina il viso. Date un’occhiata:

Eh si, la dama è davvero incantevole con questo nuovo colore, perfetto per la stagione estiva. Non ci resta che attendere qualche mese per scoprire se ritroveremo Ida nel parterre del trono Over anche nella prossima edizione di Uomini e Donne. Stando a quanto è accaduto nelle ultime puntate prima dello stop, il ritorno di fiamma con Riccardo non ha avuto lieto fine… Stay tuned!