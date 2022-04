Ida Platano irriconoscibile: look stravolto per la dama di Uomini e Donne; così non l’abbiamo mai vista.

Tra le protagoniste femminili del trono Over di Uomini e Donne c’è senza dubbio lei, Ida Platano. Dopo la fine della burrascosa storia d’amore con Riccardo Guarnieri, la dama bresciana non ha trovato più il vero amore. Ha avuto diverse frequentazioni, l’ultima col salernitano Alessandro Vicinanza, ma niente lieto fine. In attesa di scoprire come proseguirà la sua avventura in trasmissione, vi mostriamo un’inedita versione di Ida!

Da perfetta hairstyist, la Platano ama giocare con il suo look: in trasmissione, Ida sfoggia sempre acconciature e make up diversi, sperimentando nuovi abbinamenti. Ebbene, proprio nelle scorse ore, Ida ha mostrato a tutti il suo ultimo ‘colpo di testa’: curiosi di scoprire cosa ha fatto ai capelli? Così non l’abbiamo mai vista!

Ida Platano cambia look: avete visto la ‘nuova’ chioma della dama di Uomini e Donne?

Probabilmente la vedremo con questo look nelle prossime puntate di Uomini e Donne: in questi giorni, infatti, si sono tenute diverse registrazioni della trasmissione di Maria De Filippi. Ida Platano, però, ha già mostrato la sua nuova chioma ai followers attraverso le sue stories di Instagram. E Nonostante Ida ami mostrarsi con tante acconciature diverse e abbia sperimentato i look più disparati nel corso degli anni, così non l’avevamo mai vista!

Sì, perché la Platano ha scelto un riccio afro, super voluminoso, ben diverso: curiosi di vederla? Ecco alcuni scatti tratti dal suo Instagram:

Eh si, ve l’avevamo detto! Una versione di Ida decisamente inedita, quella degli ultimi giorni. Ma una cosa è certa: la Platano è incantevole in tutte le salse! A voi piace il suo nuovo look?

Ida e Riccardo, ritorno di fiamma?

Dopo la fine delle frequentazione con Alessandro, Ida ha iniziato ad uscire con il cavaliere Ilie: tra loro c’è un bel feeling, ma non sembra essere nato ancora nulla di importante. A sconvolgere il percorso di Ida, però, ci ha pensato il ritorno in studio del suo ex Riccardo. Tra i due, oggi, c’è serenità: si sono chiariti e, più di una volta, hanno ballato insieme al centro dello studio. C’è chi parla di un possibile ritorno di fiamma tra i due, ma entrambi, per il momento, non parlano di ricominciare… Sarà davvero così o si riaccenderà la scintilla? Non ci resta che attendere le prossime news!