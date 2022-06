Protagonista assoluta sia al GF che a Uomini e Donne, sta per diventare mamma bis: l’annuncio social è dolcissimo.

“Mamma bis! Vi svelo il mio secondo segreto.” Con queste poche parole, ma ricche di significato, l’ex volto di Canale 5 ha annunciato a tutti che sta per diventare mamma per la seconda volta! E, attraverso il suo canale Instagram, ha rivelato anche il sesso del bebé: sarà un altro maschietto.

Seguitissima sui social, la futura mamma bis è stata protagonista assoluta in ben due trasmissioni Mediaset. Prima è stata concorrente al Grande Fratello 14, nel 2015, e, l’anno successivo, si è messa in gioco nel ruolo di tronista a Uomini e Donne. Avete capito di chi si tratta? Vi raccontiamo tutto!

L’ex protagonista di GF e Uomini e Donne sta per diventare mamma bis: in arrivo un altro maschietto

Rossella Intellicato è incinta e sarà presto mamma per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata proprio lei, con un dolce scatto in cui si trova accanto al suo primo figlio, Francesco Leone Maria. Che ben presto avrà un fratellino: l’ex gieffina ed ex tronista è, infatti, in attesa di un altro maschietto, insieme al suo compagno Giovanni Ferraro.

Una gioia immensa per la Intellicato, che, attraverso gli hashtag allegati al post, ha rivelato di essere alla 34 esima settimana di gravidanza. Non manca molto all’arrivo del suo secondogenito!

Il post è stato invaso dai likes e i messaggi di fan e amici: non possiamo che unirci a tutti loro e mandare ai futuri genitori bis Rossella e Giovanni i nostri migliori auguri di cuore.

L’addio a Uomini e Donne

Il percorso di Rossella a Uomini e Donne non fu molto semplice. L’ex gieffina decise di viversi questa esperienza e provare a cercare l’amore in tv, ma non senza timori: non si è mai sentita completamente a suo agio, complici anche le discussioni continue con Tina Cipollari. Fu proprio al termine dell’ennesima lite con l’opinionista che la tronista comunicò la sua decisione di lasciare il programma.