Clamorosa indiscrezione: riguarda proprio Ronn Moss, di cosa si tratta

Clamorosa indiscrezione sull’ex attore di Beautiful: riguarda proprio Ronn Moss, di cosa si tratta.

Sono passati ben dieci anni dal suo addio alla soap opera Beautiful, ma per molti telespettatori Ridge Forrester sarà sempre legato al suo volto. Parliamo proprio di Ronn Moss, che ha vestito i panni del noto stilista dal 1987 al 2012.

Un ruolo che l’ha reso famoso in tutto il mondo, compreso il nostro Paese, dove l’attore è amatissimo. E, proprio per i fan italiani, è in arrivo una bellissima notizia. Si tratta di un’indiscrezione, ma che fa sognare… Scopriamo i dettagli.

Clamorosa indiscrezione su Ronn Moss, ex Ridge di Beautiful: ecco dove potremmo vederlo

Dal 2012, il ruolo di Ridge Forrester in Beautiful è stato affidato a Thorsten Kaye, ma in molti non hanno dimenticato il ‘Ridge’ originale. Dalla prima puntata della soap e per i successivi 25 anni, è stato Ronn Moss ad interpretare il protagonista della famosa serie tv, che ancora oggi tiene incollati al piccolo schermo i telespettatori. E, a proposito dell’attore, ci sono interessanti novità che lo riguardano!

Dopo averlo visto con Lino Banfi nel film Viaggio a Sorpresa, la star potrebbe tornare protagonista nella tv italiana. Secondo il settimanale Nuovo Tv, Ronn potrebbe essere nel cast della prossima stagione de Il paradiso delle signore. Proprio così, i telespettatori della seguitissima fiction Rai potrebbero ritrovarsi proprio l’affascinante attore americano nelle prossime puntate. Ma non è tutto!

Secondo le indiscrezioni trapelate, Ronn Moss potrebbe essere anche nel cast di Tale e Quale Show. Secondo Nuovo, l’ex Ridge Forrester avrebbe sostenuto il provino per il programma di Carlo Conti, che tornerà in onda su Rai Uno il prossimo settembre. Forse non tutti sanno che Ronn, oltre che attore, è anche cantante e per lui Tale e Quale sarebbe davvero un’esperienza perfetta per mettersi in gioco.

Ribadiamo che, al momento, si tratta di semplici indiscrezioni, ma inevitabilmente i fan dell’indimenticabile Ridge si augurano di rivederlo al più presto nella nostra tv. A voi piacerebbe di più veder Ronn nel cast della fiction o alle prese con le imitazioni delle star della musica?