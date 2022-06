Elisabetta Gregoraci, spiacevole retroscena: riguarda la sua vita privata

Elisabetta Gregoraci, lo spiacevole retroscena: cosa succede nella vita privata dell’amata showgirl, lo racconta in un’intervista

Showgirl e conduttrice amatissima. Elisabetta Gregoraci ha conquistato il pubblico con la sua semplicità e simpatia oltre che infinita bellezza. Charme, fascino e talento si combinano e si mescolano nella splendida showgirl di Soverato e la rendono un personaggio televisivo amato e seguito da molti.

L’ex moglie di Flavio Briatore si è ben fatta conoscere dal pubblico. La sua esperienza al Grande Fratello Vip nella quinta edizione del reality ci ha dato modo di scoprire anche altri lati di Elisabetta Gregoraci. Abbiamo scoperto il suo lato fragile ma non solo perché Elisabetta si è dimostrata una donna molto forte. Tra pochissimo la rivedremo in tv, ed i fan dell’amata showgirl non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo!

Se in Tv la splendida conduttrice ha riscosso un enorme successo, lo stesso purtroppo non si può dire della sua vita sentimentale. Non è tutto rose e fiori nella vita privata di Elisabetta Gregoraci. A Mondadori la showgirl ha rivelato cosa succede nel suo privato.

Elisabetta Gregoraci, cosa succede nella vita privata della showgirl: il retroscena

Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore e la relazione giunta al capolinea con Francesco Bettuzzi la showgirl calabrese si dice in cerca d’amore. A Mondadori, Elisabetta Gregoraci ha raccontato un po’ di più della sua vita privata.

Ha rivelato che non è facile riuscire a trovare l’uomo giusto. Ad oggi, è una donna indipendente, forte ed autonoma e questo a quanto pare spaventerebbe un po’ gli uomini che temono di avvicinarsi: “Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e ben organizzata“.

“Aggiungiamo poi che ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire. Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima aldilà del mio aspetto“, ha aggiungo Elisabetta Gregoraci.

Trovare l’amore al giorno d’oggi è piuttosto complicato, se poi si tratta di personaggi esposti spesso o sempre sotto le luci dei riflettori le cose si fanno più difficili. Tuttavia, il famoso detto ci insegna che non bisogna mai dire mai nella vita no?