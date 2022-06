Beautiful anticipazioni, Eric si allontana da Quinn: dietro la sua scelta si nasconde un dramma; il segreto del fondatore della Forrester Creations.

State seguendo le nuove puntate di Beautiful? Negli ultimi episodi, una nuova storyline sta prendendo il largo e riguarda proprio una delle coppie principali della soap: quella formata da Eric Forrester e Quinn Fuller.

Tra i due sembrava essere tornato il sereno ma, a quanto pare, ci sono diversi problemi a minare la felicità di coppia. A Carter, Quinn ha confessato di sentire Eric sempre più distante: tra i due c’è poca intesa sessuale! La Fuller è sempre più preoccupata, ma non sa che il fondatore della Forrester Creations nasconde un segreto… Se non temete spoiler e volete sapere di più, continuate a leggere!

Beautiful anticipazioni, cosa succede tra Eric e Quinn? Lo stilista nasconde un segreto…

Una nuova crisi sta per abbattersi su Eric e Quinn. Dopo che il Forrester aveva perdonato la moglie per la vicenda delle nozze di Ridge e Shauna, tutto sembrava risolto. Sembrava, appunto. Nella coppia c’è un nuovo, grande, problema: poca intimità e momenti passionali. Qualcosa che, per Quinn, sta diventando un grande peso: la Fuller si è confidata anche col legale di famiglia, Carter Walton. Ma a cosa è dovuta questa freddezza di Eric nei confronti della sua metà?

Quinn pensa che Eric non sia più attratto da lei, ma, in realtà, lo stilista ha un vero e proprio problema di salute. Il capo dei Forrester, infatti, non riesce ad avere rapporti intimi con la sua donna perché impotente. Un segreto che Eric non riesce a confessare subito alla moglie, né ad altri familiari, ma ben presto la verità verrà a galla.

Nel frattempo, però, Quinn si sentirà sempre più trascurata e finirà col cadere nelle braccia proprio dell’affascinante Carter! Un tradimento sconvolgente, essendo quest’ultimo un uomo a cui i Forrester sono molto legati. Cosa accadrà alla coppia Eric- Quinn? E come reagirà la Fuller quando scoprirà cosa si nasconde davvero dietro la mancata passionalità del marito? Non perdetevi le prossime puntate di Beautiful per tutte le novità e continuate a seguirci per essere aggiornati con le anticipazioni.