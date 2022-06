Isola dei Famosi, chi è il padre di Mercedesz Henger: in pochi sanno cosa è successo

Mercedesz Henger è una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi, sapete chi è il padre della naufraga? Pochi sanno cosa è accaduto

La stiamo seguendo nella sua avventura in Honduras. A L’Isola dei Famosi la dolcissima Mercedesz Henger sta dando il meglio di se mostrando spirito d’avventura, forza e coraggio.

Ricordiamo che questa per Mercedesz non è la prima esperienza da naufraga all’interno del reality più seguito. Era il 2016 quando all’età di 24 anni infatti, la bella Mercedesz era approdata a L’Isola. All’interno del reality la stiamo conoscendo e stiamo scoprendo diversi lati del suo carattere, in particolare la sua dolcezza. Mercedesz non ha nascosto i conflitti sorti con mamma Eva ed il tipo di rapporto che aveva con suo padre. A proposito del rapporto con i propri genitori, sapete chi è il padre di Mercedesz Henger? “Un genitore è colui che ti cresce“, aveva detto Mercedesz. Sapete cosa è successo?

Chi è il padre di Mercedesz Henger e cosa è successo, il retroscena

Era Riccardo Schicchi il padre di Mercedesz Henger. La giovane ha sempre protetto il forte legame padre-figlia. Compagno di Eva Henger, regista e produttore hard ha purtroppo lasciato la compagna e sua figlia nel 2012. La scomparsa di Riccardo Schicchi ha portato un grande vuoto nel cuore di Mercedesz.

L’uomo a causa della malattia, è scomparso all’età di 59 anni. Il diabete mellito di tipo 2 lo ha portato via nel 2012.

All’età di 17 anni Mercedesz ha scoperto che il suo papà naturale era un’altra persona. Questo non ha completamente scalfito la giovane che non ha mai smesso di considerare Riccardo come il suo vero padre. Sebbene Riccardo Schicchi non fosse il padre biologico della giovane, i due avevano instaurato un rapporto saldo e molto forte.

“Un genitore è colui che ti cresce. Mio padre è Riccardo ed è sempre stato Riccardo“, aveva detto Mercedesz.