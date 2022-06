Dal Gf Vip all’altare: “Vi racconto la felicità”, si sono sposati; cerimonia e abito da sogno, tutti i dettagli delle nozze.

È stata una delle protagoniste assolute della sedicesima edizione del GF e, qualche ora fa, è convolata a nozze! Una cerimonia da sogno con un abito da sposa che vi lascerà senza parole.

La coppia è nata circa un anno fa, grazie alle presentazioni di un amico in comune, dirigente Mediaset. A febbraio, l’ex gieffina aveva annunciato che si sarebbe sposata e, ieri, le nozze sono state celebrate nella sua splendida Sicilia, tra la gioia e l’emozione di famiglia ed amici. Curiosi di sapere di più su questa meravigliosa notizia? Siete nel posto giusto!

GF Vip, nozze favola per l’ex concorrente: si sono sposati con una cerimonia da favola

Ambra Lombardo si è sposata! L’ex professoressa del Grande Fratello ha detto sì al suo compagno Lorenzo Cascino, a cui è legata da circa un anno, sabato 18 giugno a Noto, in Sicilia. Una cerimonia da sogno, con un abito davvero incantevole. Corpetto a collo alto, manica lunga ricamata e gonna ampia, con un lunghissimo strascico: Ambra ha lasciato tutti senza parole all’entrata in Chiesa. “Vi racconto la felicità”, ha scritto Ambra su Instagram, condividendo con i fan proprio uno scatto che la ritrae nel momento in cui sta attraversando la navata per raggiungere Lorenzo all’altare.

Una gioia immensa per l’ex gieffina, che abbiamo conosciuto nella casa del GF nel 2019: si trattava di un’edizione ‘mista’ del famoso reality show, in cui erano rinchiusi sia concorrenti vip che ‘nip’. E, proprio nella casa, Ambra conobbe Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari: tra i due nacque una storia d’amore, che, però, non ha avuto lieto fine ed è durata solo pochi mesi. Attraverso le sue stories di Instagram, Kikò ha così commentato le nozze della Lombardo: “A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. Auguri.”

Ai neo sposi Ambra e Lorenzo tutti i nostri migliori auguri di cuore per una vita felice insieme!