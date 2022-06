Jovanotti, il duro retroscena che riguarda suo padre: “Non aveva avuto una vita facile”

Ospite tempo fa a Domenica In, l’amatissimo Jovanotti si è lasciato andare al ricordo del padre svelando un retroscena che lo riguardava.

Da circa 40 anni Lorenzo Cherubini calca la scena musicale italiana con enorme successo grazie a canzoni che racchiudono in sé emozioni, allegria, poesia e divertimento. Originario di Cortona, dove vive tuttora insieme alla sua famiglia, fin dagli esordi si è fatto conoscere col nome di Jovanotti e ogni volta vederlo in tv è un appuntamento imperdibile per il pubblico.

Proprio pochi mesi fa, la sua intervista a Domenica In è stata uno dei momenti più belli di questa stagione condotta da Mara Venier. In quell’occasione, l’artista toscano si è raccontato a 360 gradi ripercorrendo le tappe più significative della sua straordinaria carriera.

Non solo: Jovanotti ha anche raccontato particolari aneddoti sui suoi genitori e, tra questi, ha colpito tutti ciò che ha rivelato del suo papà, venuto a mancare nel 2015 quando aveva 81 anni.

Jovanotti parla di suo padre a Domenica In: nessuno poteva immaginarlo

Forse non tutti sanno che Lorenzo è un grande appassionato di viaggi in bicicletta in giro per il mondo. “La bicicletta è una mia passione da sempre perché è la libertà per me, è l’altra parte della mia natura socievole e amante della folla”, ha detto nello studio dello show domenicale di Rai Uno.

Un modo alternativo di esplorare luoghi lontani e conoscere gente, grazie al quale gli sono successe tante cose anche molto particolari. Come quella volta che in Sudamerica incontrò un uomo che somigliava molto a suo padre. “Un giorno in Cile ho incontrato un tizio che era identico al mio babbo. Aveva lo stesso piglio polemico, era simpatico, era anche lui ‘gordito’ si dice in spagnolo, un bel pancione. Ci ho passato un pomeriggio molto divertente tanto che alla fine lo chiamavo ‘babbo'”.

Ancora oggi Lorenzo conserva il ricordo di quell’incontro e, siccome a suo padre sarebbe piaciuto vivere in Sudamerica, gli attribuisce un significato speciale: “Mi piace pensare che mio babbo adesso sia in Cile a gestire un alberghetto su strada”. Ricordando il genitore, lo ha descritto come un uomo molto simpatico ma anche severo e burbero nel rapporto con i figli: “Non aveva avuto una vita facile ed era molto contrario alle mie aspirazioni artistiche”.

E voi sapevate della passione di Jovanotti per i viaggi in bici?