L’ex volto di Canale 5 racconta la verità: “Lasciata a pochi giorni dal matrimonio”

Con un post sui social ha rivelato di essere stata lasciata dal padre della sua bambina a pochi giorni dal matrimonio: fan increduli.

Prima di conoscerla in un famosissimo programma di Canale 5, era già un personaggio molto noto e seguito sul web. E’ proprio qui infatti che, a soli 16 anni, aprì il suo profilo Instagram e riuscì in poco tempo a diventare un’affermata fashion influencer.

Era il 2014 e, dopo essersi trasferita a Milano per dedicarsi alla carriera del settore della moda, nel 2016 arriva per lei l’occasione di posare per GQ Italia. L’anno successivo partecipa poi a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice di Marco Cartasegna, che però la elimina dopo poco.

A parte l’esperienza nel celebre dating show targato Mediaset, la bella influencer è stata fidanzata con Nicolò, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini ed ha vissuto un liaison con l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli. Da tempo aveva ritrovato la felicità accanto ad un calciatore di poco più piccolo di lei, col quale ha avuto una splendida bambina. I due stavano per sposarsi ma, come un fulmine a ciel sereno, lui l’avrebbe lasciata. Capito di chi parliamo?

Lasciata poco prima del matrimonio: la notizia che mai ci saremmo aspettati

L’ex volto di Canale 5 che ha sorpreso tutti con l’annuncio della rottura tra lei e l’ormai ex compagno è Ginevra Lambruschi. La giovane toscana, originaria di Marina di Massa, è diventata mamma della dolcissima Sophie a marzo dell’anno scorso, dopo alcuni mesi dall’inizio della sua storia col calciatore del Cittadella Mirko Antonucci.

Come annunciato dalla coppia lo scorso agosto, le nozze sarebbero dovute avvenire proprio in questo periodo, ma l’happy end purtroppo non c’è stato. “Sono stata lasciata a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà”, scrive nel post su Instagram. Nulla è trapelato finora riguardo alle motivazioni che possano aver portato ad una decisione così drastica e che ha sconvolto i fan di entrambi.

Di certo, insieme erano bellissimi. Siete d’accordo?