Ha appena compiuto 81 anni, ma com’è diventata oggi la nonna di Jen in Dawson’s Creek?

Ha vestito i panni della nonna di Jen in Dawson’s Creek, ma com’è diventata oggi la sua interprete? Ha da poco compiuto 81 anni.

Ah, che belli gli anni ’90! Dal punto di vista televisivo, si tratta di una delle epoche più incredibili in assoluto! Quante serie tv si sono alternate sui nostri piccoli schermi e quante hanno ottenuto un successo pazzesco? Tantissime! Come dimenticare, ad esempio, il famoso Beverly Hills 90210 oppure Dawson’s creek. Che spettacolo!

Andato in onda per la prima volta nel 1998, Dawson’ creek ha appassionato i suoi telespettatori sin dalla sua prima puntata. Le avventure dei quattro amici, infatti, sono state trasmesso sino al 2003. E, fino all’ultimo, hanno saputo tenere tutti col fiato sospeso. Non è un caso, infatti, se ancora oggi sono davvero tantissime le persone che ricordano con immenso affetto Dawson, Pacey, Joey e Jen, di cui vi abbiamo parlato in un nostro articolo di qualche tempo fa. A proposito di quest’ultimo, nella serie tv il suo personaggio era strettamente legato a quella di sua nonna. Jen, infatti, era arrivata nel Massachusetts, trasferendosi proprio a casa sua. Ebbene. Com’è diventata oggi la sua interprete?

Com’è diventata oggi a 81 anni la nonna di Jen in Dawson’s creek

Il rapporto tra Jen e sua nonna che è stata messo in scena a Dawson’s creek è stato un rapporto molto altalenante. La donna, infatti, era la classica tipa “vecchio stampo” e non voleva affatto che sua nipote si prendesse certe libertà. Jen, invece, era completamente il suo opposto. E tante volte le sue richieste e le sue pretese erano in completa contrapposizione con lei. Nel corso delle stagioni, poi, le due donne sono riuscite a trovare un punto d’incontro. E a dimostrarsi vicendevolmente il proprio affetto. Quello che adesso ci chiediamo è: com’è diventata oggi?

Da poco ha compiuto 81 anni, eppure Mery Beth Pail sembrerebbe non essere affatto cambiata nel corso degli anni. Certo, di tempo ne è passato e si vede chiaramente, ma per il resto l’attrice che ha vestito i panni della nonna di Jen in Dawson’s Creek è sempre la stessa. Guardate questo scatto che abbiamo rintracciato:

Saranno anche passati anni, ma noi non notiamo alcuna differenza.Voi?