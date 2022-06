Mina Settembre 2, novità clamorosa per il pubblico: chi l’avrebbe mai detto?

Clamorosa novità in Mina Settembre 2 per il pubblico: avreste mai immaginato? Si tratta di qualcosa in arrivo di incredibile, i dettagli.

Siete anche voi in trepidante attesa per i nuovi episodi di Mina Settembre 2 che non vi state rinfrescando la memoria con le sue repliche? Come darvi torto! In onda ogni Domenica sera su Rai Uno, le avventure dell’amatissima assistente sociale napoletana continuano a conquistare tutti.

Abbiamo pochissime informazioni su quando inizierà Mina Settembre 2, ma possiamo confermarvi che la serie tv tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni continuerà ad appassionare il suo pubblico. D’altra parte, dopo il finale di stagione scorso, sapevamo che sarebbe stato proprio così. Cosa succederà, quindi? Mina arriverà a scegliere tra Domenico, suo collega, e Claudio, il suo ex marito? E, soprattutto, cosa succederà adesso che ha scoperto la verità su suo padre e la sua amante? Staremo a vedere! Quello che, però, non possiamo fare a meno di raccontarvi è la novità che prevedranno i nuovi episodio. Ormai, non si parla d’altro: l’avreste mai detto?

Incredibile novità in Mina Settembre 2: nessuno l’avrebbe mai detto

È trascorso poco più di un anno quando Mina Settembre salutava i telespettatori di Rai Uno e dava loro appuntamento alla seconda stagione! La serie tv si è rivelata subito un grandissimo successo. È proprio per questo motivo, quindi, che l’azienda di Viale Mazzini non ha potuto fare a meno di rinnovarla per i nuovi episodi. Al momento, non ci è dato sapere grandi cose in merito, ma siamo certi che saranno delle puntate davvero incredibili. A proposito, avete visto la novità che ci sarà in Mina Settembre 2?

Ve ne avevamo parlato già qualche mese, ma adesso è arrivata la conferma: ci saranno ben due new entry nel cast di Mina Settembre. Stiamo parlando della mitica Marisa Laurito, che vestirà i panni di una zia dell’assistente sociale napoletana, e di Antonio Liskova.

Una notizia davvero sensazionale, da come si può chiaramente comprendere. E che subito ha mandato in visibilio gli spettatori di Mina Settembre. Cosa resta da dire adesso? Stay tuned!