Gemma Galgani, la notizia che lascia tutti di stucco: i fan sono senza parole

È appena arrivata una notizia su Gemma Galgani che lascia di stucco: i fan della splendida dama sono senza parole, di che cosa si tratta.

È, senza alcun dubbio, lei la protagonista indiscussa di Uomini e Donne: Gemma Galgani! Entrata a far parte del programma circa 10 anni fa, la dama torinese è riuscita facilmente a conquistare il centro studio.

Si è detto che questa che è andata in onda fino a qualche settimana fa sarebbe stata l’ultima edizione di Gemma Galgani a Uomini e donne e che il suo posto sarebbe stato preso addirittura da un’altra dama, ma a quanto pare non sembrerebbe essere proprio così. Una clamorosa indiscrezione, infatti, la vorrebbe nuovamente nel parterre del dating show di Uomini e donne a partire da Settembre prossimo. Fate molta attenzione, però: secondo Nuovo Tv, sarebbe in arrivo qualcosa di pazzesco! Una notizia davvero pazzesca, quella trapelata dal settimanale e che ha lasciato tutti di stucco. Scopriamo qualche cosa in più molto più da vicino.

Gemma Galgani, la notizia lascia tutti senza parole: cosa potrebbe accadere

Dopo l’incredibile notizia di cui vi abbiamo recentemente parlato che vede Gemma Galgani sua protagonista indiscussa, ne arriva un’altra davvero sensazionale! A lanciare lo ‘scoop’, come si suol dire, è stato il settimanale Nuovo Tv. Stando a quanto si apprende dal giornale, sembrerebbe che l’amatissima dama di Uomini e donne sia stata presa in considerazione per un famoso reality di Canale 5. Al momento, non vi è ancora conferma da parte dei diretti interessati, ma sembrerebbe che il conduttore dello show sia fortemente intenzionato a volere la bella Galgani nel cast. Badate bene: le sorprese non sono affatto finite qui!

Secondo Nuovo Tv, Alfonso Signorini vorrebbe fortemente Gemma Galgani nel cast della prossima edizione del GF Vip. Sarà davvero così? Staremo a vedere! Come dicevamo, però, i colpi di scena non sono finiti. Sulle pagine del giornale, si legge che – accanto a lei – il conduttore del reality vorrebbe anche un grande amore della dama di Uomini e donne: Giorgio Manetti. Davvero incredibile, non trovate? Ovviamente, al momento, si tratta di indiscrezioni e nulla di confermato! Voi, però, cosa ne pensate?

Vi piacerebbe rivedere la coppia Giorgio-Gemma in tv?