Tiziano Ferro, cosa fa nella vita suo marito e quanti anni di differenza ci sono tra i due; le curiosità sulla vita privata del celebre cantante.

Era l’ottobre del 2001 quando uscì Rosso Relativo, il primo album in assoluto di Tiziano Ferro. Fu l’inizio di una carriera ricca di successi per il cantante, uno dei più amati ed apprezzati del nostro Paese. Carriera di cui sappiamo praticamente tutto, ma si può dire lo stesso sulla vita privata del celebre artista?

Non tutti sanno che, nel 2019, Tiziano ha sposato il suo compagno Victor Allen e, a febbraio del 2022, i due sono diventati genitori di due bambini, Margherita e Andreas, di 9 e 4 mesi. Curiosi di sapere di più sul marito dell’amatissimo cantante? Ecco dove è avvenuto il loro primo incontro.

Tiziano Ferro, chi è e cosa fa nella vita il marito Victor Allen

Nel 2019, Tiziano Ferro e il suo compagno Victor Allen sono convolati a nozze. Per ben due volte! La prima, a Los Angeles, il 25 giugno e la seconda, il 13 luglio, a Sabaudia. I due si sono conosciuti tre anni prima delle nozze, nel 2016, negli studi della Warner Bros dove Victor ha lavorato per circa quindici anni e Tiziano si era recato per le riprese di un videoclip. Un incontro casuale, che si è rivelato l’inizio di una meravigliosa storia d’amore.

Oggi Victor, nato a Los Angeles nel 1965 e laureato all’Università Politecnica della California di San Luis Obispo, è direttore operativo della Levine Partners, un’agenzia di consulenza. Tra lui e Tiziano, nato nel 1980, ci sono 15 anni di differenza. Estremamente riservato, le poche foto che circolano di Victor sono quelle immortalate dai paparazzi, oltre ad alcuni scatti condivisi da Tiziano sui suoi canali social. Come questo, in cui la coppia è in compagnia della mitica Laura Pausini:

“Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche a nostra. Per me e Victor diventare genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione”, aveva scritto Tiziano in allegato al post dello scorso febbraio, in cui ha presentato ai fan i suoi due piccoli.