È finita dopo due anni d’amore: è tornata single, l’indiscrezione spezza il cuore dei fan dell’amatissima coppia; cosa è emerso.

I diretti interessati non si sono ancora espressi in merito, ma l’indiscrezione ha fatto il giro del mondo: l’amatissima coppia si sarebbe separata, dopo circa due anni di amore.

Secondo quanto emerge, i due non avrebbero superato una profonda crisi che andava avanti già da un bel po’ di tempo. Una crisi che sarebbe sfociata nella rottura. Scopriamo i dettagli di questa spiacevole notizia, che ha spezzato il cuore dei fan.

Si sono lasciati dopo due anni d’amore: è finita, ecco l’indiscrezione

Kendall Jenner e Devin Booker si sarebbero lasciati! È quanto ha rivelato la rivista E!, che parla di una crisi di coppia che sarebbe andata avanti per un po’, fino alla decisione di lasciarsi. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa: i due sono apparsi insieme pubblicamente proprio un mese fa, al matrimonio di Kourtney Kardashian, sorella maggiore di Kendall, a Portofino. Secondo la fonte, però, dopo le nozze sarebbe arrivata la rottura definitiva: “Si sono divertiti molto in Italia, al matrimonio di Kourtney Kardashian, ma quando sono tornati a casa si sono resi conto di avere stili di vita molto diversi”.

Nessun tradimento, né episodi gravi dietro la fine della storia d’amore tra la modella e il cestista, che si sarebbero semplicemente resi conto di avere vite incompatibili. Secondo quanto è emerso, la separazione della coppia sarebbe arrivata da qualche settimana. La storia d’amore tra la Jenner e il campione della NBA è iniziata circa due anni fa: al momento, i due continuano a seguirsi sui social e, secondo quanto riporta la fonte, tra di loro c’è ancora affetto. Una rottura pacifica, insomma, senza alcun rancore.

Al momento, i due ex non hanno né smentito né confermato l’indiscrezione, ma la notizia della loro rottura ha già fatto il giro del mondo. Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti e novità sulla notizia.