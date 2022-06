Belen Rodriguez, altro ‘cambiamento’ nella sua vita? Cos’è successo alla celebre showgirl argentina.

È uno dei volti più amati del nostro mondo dello spettacolo. Terminata di recente l’esperienza alla conduzione de Le Iene, Belen Rodriguez si gode le vacanze in compagnia dei suoi gioielli, Santiago e Luna Marì, con la ritrovata serenità al fianco di Stefano De Martino. Per lei, però, è in arrivo un nuovo ‘cambiamento’.

Secondo un’indiscrezione degli ultimi giorni, per la splendida argentina sarebbe in arrivo una nuova avventura, per quanto riguarda la sua carriera. Un vero e proprio colpo di scena per Belen, da anni un volto Mediaset. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto.

Nuovo ‘cambiamento’ per Belen Rodriguez: c’entra il suo lavoro

Discovery avrebbe messo gli occhi proprio su di lei, Belen Rodriguez! A rivelarlo è Dagospia, che sottolinea come il colosso sia intenzionato a scommettere sui personaggi più amati e in vista del momento. E, tra questi, non può mancare la Rodriguez, tra i volti più apprezzati dal pubblico. Ma quale sarà il ruolo di Belen a Discovery?

Questo non è stato specificato, quel che è certo è che, se fosse confermata, quella di Belen sarà una semplice collaborazione. La Rodriguez, insomma, non dirà addio a Mediaset. Proprio in questi giorni, infatti, è arrivata un’importante conferma: Belen sarà al timone anche dalla prossima edizione di Tu si que vales, in fortunato show del sabato sera di Canale 5. E non solo: secondo Dagospia, Belen condurrà nuovamente anche Le Iene, per il secondo anno consecutivo.

Insomma, si prospetta una stagione ricca di impegni per la splendida Belen. Un’ottima notizia per i fan, che oltre a seguirla e supportarla attraverso i social, amano vederla sul piccolo schermo. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per tutti gli aggiornamenti.

Tu si que vales 2022: tutto sul cast della prossima edizione

Belen ci sarà nella nuova edizione di TSQV, ma non sarà la sola. Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, l’intero cast della trasmissione, compresa Sabrina Ferilli, è stato confermato anche per quest’anno. Fatta eccezione per Giulia Stabile: la vincitrice di Amici 20 non affiancherò i conduttori.