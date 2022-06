Sharon Stone ‘pietrifica’ il pubblico raccontando il suo terribile dramma

Sharon Stone, il terribile dramma: con il suo racconto l’attrice ha letteralmente lasciato di stucco il pubblico, cosa è successo

Il successo, quello ottenuto da Sharon Stone non ha contribuito ad alleviare il dolore e la sofferenza per il terribile dramma che l’ha enormemente segnata in questi anni. L’amatissima attrice, in risposta ad un post social condiviso da People, ha raccontato un tragico evento che l’ha particolarmente devastata.

La fama ed il successo davanti le telecamere rappresentano solo una parte di vita che caratterizza la sua esistenza. La diva di Basic Instinct non ha potuto fare a meno di raccontare il terribile dramma che l’ha colta. In questi anni, l’attrice holliwoodiana ha vissuto drammi che l’hanno particolarmente devastata. L’aneurisma che l’ha colta portandola vicino alla morte, la perdita del nipotino di appena 1 anno di vita, l’infarto ed in precedenza il divorzio dal suo ex marito, per non parlare degli abusi subiti dal nonno materno quando era ancora una bambina. Sin da piccola, la donna divenuta poi un volto di incredibile successo, ha dovuto fare purtroppo i conti con le prime sofferenze. Ma l’attrice in queste ore ha lasciato tutti senza parole con un racconto shock, è così che Sharon Stone ha raccontato il dramma che l’ha segnata.

Il dramma di Sharon Stone: grande dolore per l’amatissima attrice, sconvolge tutti

Storie di vita che sembrano lontane anni luce da personaggi che vediamo apparire sul piccolo e sul grande schermo, eppure sono esseri umani, esattamente come noi e come noi portano dentro le cicatrici dei dolori e delle sofferenze patite nella propria esistenza. Ci raccontano le loro storie e ci lasciano senza parole. La perdita del proprio figlio, raccontata dall’amatissimo attore ci aveva devastati, ma Sharon Stone pietrifica tutti con un racconto che ha segnato la sua esistenza.

Intenta a commentare in segno di solidarietà un post condiviso dalla pagina social People, Sharon Stone ha raccontato il proprio dramma. People racconta la storia di Petra Murgatroyd, la vincitrice di Ballando con le stelle nella versione americana. La donna insieme al marito ha purtroppo subito tre aborti spontanei. A questo racconto si allaccia Sharon Stone che lascia tutti di stucco:

“Noi femmine non abbiamo un luogo per discutere della profondità di questa perdita. Ho perso nove figli per aborto spontaneo. Non è cosa da poco, né fisicamente, né emotivamente, eppure ci fanno sentire come se questa sia una cosa che dobbiamo sopportare da sole e segretamente con una sorta di senso di fallimento“, ha scritto l’attrice in un lungo commento sui social.

Un racconto che ha un impatto fortissimo e che ancora una volta denuncia la mancanza di empatia, di solidarietà e di vicinanza nei confronti di chi vive una simile perdita.