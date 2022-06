Drastico cambio look per Matilde Gioli: così non l’abbiamo mai vista; come si è mostrata la famosa attrice.

È una delle attrici più amate del momento: grazie al ruolo di Giulia Giordano in Doc ha conquistato il cuore del pubblico. Ma non tutti sanno che la splendida Matilde Gioli è una star anche sui social.

L’attrice è molto attiva su Instagram, dove il suo profilo conta più di 530 mila followers. Con i quali la Gioli condivide diversi scatti delle sue giornate, dai backstage lavorativi agli attimi di vita quotidiana. E, qualche ora fa, l’attrice si è mostrata in una versione del tutto inedita. Un cambio look che ha lasciato tutti di stucco: curiosi di vedere cosa ha fatto ai suoi capelli?

Matilde Gioli, cambio look per l’attrice: aspetto rivoluzionato

Così non l’avete mai vista! Attraverso Instagram, Matilde Gioli ha letteralmente lasciato i followers senza parole con uno degli ultimi scatti condivisi sul suo canale ufficiale. Uno scatto in bianco e nero, in cui l’attrice si mostra con un look assolutamente inedito.

Addio al taglio corto e leggermente ondulato, Matilde ha sfoggiato dei lunghi rasta! Una ‘trasformazione’ che ha lasciato di stucco i fan, non abituati a vedere l’attrice con i dreadlock. Cosa bolle in pentola?

Con ogni probabilità, dietro il cambio look della Gioli si nasconde un nuovo ruolo dell’attrice. Nello scatto, infatti, Matilde ha di fronte a sé un foglio, che potrebbe essere quello di un copione. E nella didascalia al post, l’attrice ha scritto “Maya”: che sia il nome del nuovo personaggio a cui darà il volto? Non ci resta che attendere ulteriori news! Nel frattempo, il nuovo look dell’attrice, seppur di scena, ha conquistato davvero tutti. Il post è stato invaso dai likes e i commenti dei fan: una valanga di complimenti per Matilde, che riesce a lasciare a bocca aperta i suoi followers ad ogni scatto.

E voi, cosa aspettate a seguire l’attrice su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti interessanti ed originali, non ve ne pentirete.