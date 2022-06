Barbara D’Urso ha un nuovo lavoro: non si occuperà più solo di Tv

Barbara D’Urso, incredibile novità: la nota conduttrice Mediaset ha un nuovo lavoro e non sarà più solamente in tv, di cosa si occuperà

Con Pomeriggio Cinque in ferie, Barbara D’Urso ha così potuto cominciare a dedicarsi anche ad altro. Oltre a godersi il tempo libero ed a trascorrere qualche ora in pieno relax, la nota conduttrice ha iniziato ad occuparsi anche di un altro lavoro che questa volta non prevede solamente la Tv.

Il 10 Giugno 2022 è andato in onda l’ultimo appuntamento della stagione con il contenitore pomeridiano condotto come sappiamo dalla nota conduttrice Mediaset. Su Canale 5, Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio Cinque ha ottenuto un successo clamoroso . Ma questa volta la conduttrice Napoletana, lontana dalle telecamere del piccolo schermo ha scelto di dedicarsi anche ad altro. Sapete che Barbara D’Urso svolge anche un altro lavoro? Scopriamo insieme di cosa si occupa.

Barbara D’Urso, non solo Pomeriggio Cinque: l’altro lavoro della conduttrice

Ha esordito davanti le telecamere del piccolo schermo non solo nel ruolo di conduttrice televisiva. Come ben sappiamo, Barbara D’Urso ha un passato da attrice. Impossibile dimenticarla nei panni della ‘Dottoressa Giò’, come anche lei ama spesso e volentieri ricordare, ma non è certamente passata inosservata anche nella fiction televisiva ‘Orgoglio’.

Le sue doti da palcoscenico non si sono esaurite di certo. Barbara D’Urso svolge anche un altro lavoro. Sapete cosa fa ora? La conduttrice lontana dalle telecamere di Pomeriggio Cinque ha riscoperto la sua passione per la recitazione.

La presentatrice di Canale 5, ha ricominciato a recitare. Questa volta però si trova lontana dal piccolo schermo, non la ritroviamo in tv ma in teatro. L’attrice e conduttrice televisiva sarà infatti protagonista di uno spettacolo teatrale, Taxi a due piazze. Si tratta di uno spettacolo ideato da Ray Cooper insieme alla regia di Chiara Noschese.

Questo ovviamente non significa che Barbara D’Urso abbandonerà le redini di conduttrice, perché come sappiamo il prossimo autunno tornerà con una nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Nel frattempo però, prossimo ad andare in scena nel 2023, ci sarà il nuovo spettacolo teatrale che la vedrà protagonista. Siete contenti?