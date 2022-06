Federica Panicucci, quel gesto fu ‘fatale’: riguarda un noto personaggio televisivo; il retroscena che non tutti conoscono sulla conduttrice.

È uno dei volti più amati della nostra tv. Da anni al timone di Mattino Cinque, Federica Panicucci è tra le conduttrici più apprezzate dal pubblico. Non tutti sanno, però, che prima di diventare famosa, la Panicucci è stata babysitter a casa di un famoso personaggio tv.

La conduttrice andava ancora a scuola all’epoca ed è stato proprio il conduttore, padre del bambino a cui badava, ad aprirle le porte del mondo dello spettacolo. Come? Scopriamo i dettagli di questo curioso retroscena sul passato di Federica Panicucci.

Federica Panicucci, il retroscena su Paolo Bonolis: il gesto del conduttore le ha cambiato la vita

“Sembra piuttosto incredibile, però è stato davvero così: ho fatto da babysitter al primo figlio di Paolo Bonolis, Stefano.” Proprio così, Federica Panicucci ha badato al piccolo Bonolis quando questo aveva nove mesi: si tratta del primogenito del conduttore, nato dall’amore con la prima moglie, la psicologa Diane Zoeller. A raccontare questo curioso aneddoto è stata proprio la Panicucci, a Il Corriere della Sera, a cui ha rivelato anche un particolare gesto di Bonolis, che si è rivelato importantissimo per l’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

“Una sera, mentre ero da lui, gli chiesi di poter accendere la tv per vedere il concorso di modelle The look of the year, programma che in futuro avrei anche condotto. In quel momento mi disse ‘perché non provi anche tu a fare la modella?“, racconta Federica. Ma non è finita qui: poco dopo, Paolo le diede l’indirizzo dell’agenzia che le fece fare poi il provino per Portobello. “Fu un casting molto lungo, che mi portò ad essere scelta come una delle protagoniste del Centralone di Enzo Tortora, in quel famoso 20 febbraio 1987 in cui lui torno in tv dopo le vicissitudini giudiziarie”, ha raccontato la conduttrice di Mattino Cinque.

E voi, conoscevate questo retroscena sul passato di Federica Panicucci?