John McCook può festeggiare: incredibile gioia per l’amato Eric di Beautiful

John McCook può festeggiare: incredibile gioia per l’amato Eric Forrester di Beautiful, protagonista della soap da ben 35 anni.

Un anno speciale, il 2022, per Beautiful: la soap opera, andata in onda per la prima volta nel 1987, ha compiuto 35 anni! E, insieme a Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), l’unico attore a far pare del cast della serie sin dal primissimo episodio è proprio lui, John McCook.

L’interprete di Eric Forrester fa parte della soap dalla prima puntata, dove è apparso anche nelle prime scene, intento ad organizzare una sfilata della Forrester Creations insieme a Ridge. Ebbene, per l’attore, oggi 78 enne, è arrivata una meravigliosa notizia.

Grande gioia per John McCook: la star di Beautiful può festeggiare

John McCook ha vinto l’Emmy come miglior attore in una serie drammatica nella quarantanovesima edizione dei Daytime Emmy Awards! L’evento si è svolto lo scorso venerdì, 24 giugno 2022, è ha premiato proprio il protagonista di Beautiful, che da ben 35 anni interpreta il patriarca dei Forrester.

Una grande soddisfazione per l’attore, ancora al centro della trama della soap. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, si è appena aperta la storyline sulla crisi di coppia tra Eric e Quinn. E, ben presto, il pubblico assisterà a colpi di scena sconvolgenti: triangoli amorosi che vi lasceranno senza parole!

E, dopo 35 anni, John continua a stupire e a tenere incollati i telespettatori alla tv, nel ruolo dell’unico ed inimitabile fondatore della casa di moda più invidiata di Los Angeles. L’annuncio della vittoria dell’Emmy è apparso anche nella pagina Instagram ufficiale della soap e non sono mancati i messaggi di congratulazioni di tantissimi attori di Beautiful. Da Katherine Kelly Lang ( Brooke Logan) a Rena Sofer (Quinn Fuller), da Annika Noelle ( Hope Logan) a Darin Brooks ( Wyatt Spencer): tutti hanno voluto fare i complimenti al grande John McCook, il vero simbolo della soap di cui fanno parte.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare tutti i nostri complimenti al grande John McCook. Beautiful non sarebbe così ‘beautiful’ senza di lui!