Caterina Caselli, lutto terribile: una perdita che lascia un vuoto incolmabile

Caterina Caselli, il terribile lutto sconvolge la vita dell’artista: la triste e dolorosa perdita lascia un vuoto incolmabile

Caterina Caselli, l’amatissima artista colta da una grave e dolorosa perdita. E’ successo qualche settimana fa. Il terribile lutto lascia un vuoto incolmabile.

Caterina Caselli è un volto amatissimo e noto nel mondo dello spettacolo ed in particolare nel panorama musicale. Una voce che ha fatto la storia della musica italiana. Secolare ed intramontabile l’incredibile successo di ‘Nessuno mi può giudicare’, Caterina Caselli ha conquistato letteralmente tutti. Un lutto straziante ha sconvolto la vita della cantante e produttrice discografica.

Caterina Caselli, il terribile lutto lascia un grande dolore

Ore e giorni devastati dal dolore per la perdita del suo amatissimo compagno di vita. Caterina Caselli piange la scomparsa di Piero Sugar, suo marito. Il doloroso lutto ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita. Insieme da più di 50 anni, i due avevano vissuto mezzo secolo di vita insieme. Piero Sugar ha lasciato la sua famiglia all’età di 85 anni. Una vita, quella vissuta insieme, fatta di successi, di gioie ed anche di dolori. Una vita dove l’amore reciproco non è mai venuto a mancare. Erano convolati a nozze negli anni ’70, e da allora sono sempre rimasti insieme: “L’amore che ci legava è rimasto immutato, giorno dopo giorno“, ha detto l’amatissima cantante a DiPiùTv.

“Conoscere Piero è stata una cosa più importante della mia vita, grazie a lui ho ritrovato il sorriso“, ha detto Caterina esprimendo il suo amore nei confronti del suo immenso compagno di vita. Un amore coltivato, giorno dopo giorno. Dopo il loro matrimonio è poi arrivato Filippo che in età adulta ha seguito le orme di mamma e papà ed ha ereditato l’azienda di famiglia.

Pochi forse conoscono questo retroscena, ma Caterina Caselli era inizialmente restia a convolare a nozze. Un po’ come se il matrimonio fosse considerato dalla cantante come la ‘tomba dell’amore’: “Piero insisteva perché ci sposassimo ma io non volevo perché vedevo troppi matrimoni infelici intorno a me. Alla fine, capitolai”, ebbene poco dopo, l’amore ha trionfato ed i due sono convolati a nozze. Oggi, la dolorosa perdita ha lasciato un grande vuoto intorno a Caterina, un dolore che resterà incolmabile.