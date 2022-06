“Ho un altro fratello che non sapevo di avere”: confessione shock del cantante; come e quando lo ha scoperto.

“Mia madre non sapeva che suo marito aveva un figlio con un’altra donna. Non lo sapeva nessuno di noi”. Una confessione inedita, quella del famoso cantante, che rivela di avere un fratello rimasto ‘segreto’ per anni.

La star ha scoperto l’esistenza del fratello nel 2000, poco prima che il papà venisse a mancare a causa di un cancro. La madre, morta nel 1974, non ha mai saputo nulla.

Il famoso cantante rivela: “Ho un fratello he non sapevo di avere”, la scoperta shock

“Ho un fratello che adoro e che non sapevo di avere“. Queste le parole di Bono Vox, il frontman degli U2, che nel corso di un’intervista radiofonica alla Bbc si è raccontato a cuore aperto, rivelando un retroscena inedito. Era il 2000 quando il cantante ha scoperto di avere un altro fratello, nato da una relazione clandestina tra il suo papà e un’altra donna: relazione di cui la mamma Iris non ha mai saputo nulla.

Un segreto tenuto nascosto per tanti anni, ma scoperta la verità, Paul Hewson, vero nome di Bono Vox, ha chiesto spiegazioni al papà. “Gli ho chiesto se avesse mai amato mia madre. Mi ha risposto di si e quando ho insistito chiedendomi di spiegarmi perché allora fosse successo questo, mi ha risposto ‘succede’. Non si stava scusando, stava solo raccontando i fatti”.

Una verità che il 62 ha scoperto ventidue anni fa ma che ha raccontato solo adesso pubblicamente. Come rivelato nell’intervista, oggi il cantante ha accettato la cosa: “Ormai sono in pace con mio padre anche se ha avuto un figlio con un’altra donna. Mio padre ha avuto una profonda amicizia con questa splendida donna, che fa parte della famiglia, e hanno avuto un figlio”.

Nell’intervista, il cantante ha raccontato anche il grande dolore vissuto dalla sua famiglia per la scomparsa della mamma, avvenuta quando lui aveva solo 14 anni: “Ho cercato e subito trovato un’altra famiglia formando la band degli U2, poi ho trovato mia moglie Ali”. Bono Vox è infatti sposato dal 1982 con quello che è stato il suo primo amore dai tempi del liceo, Ali Hewson.