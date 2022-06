Damiano Maneskin, brutto episodio per la fidanzata: le immagini dall’ospedale, cosa è successo e come sta Giorgia Soleri.

Brutto episodio per Giorgia Soleri, che, lo scorso sabato sera, ha condiviso sul proprio profilo Instagram immagini che hanno allarmato i fan.

La fidanzata di Damiano dei Maneskin, infatti, si trovava in ospedale: nelle sue stories è apparsa l’immagine di una flebo. Cosa è successo e come sta adesso l’influencer e scrittrice.

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin in ospedale: cos’è successo

“Pazzo sabato sera”. È quanto ha scritto, ironicamente, Giorgia Soleri come didascalia alla storia postata qualche giorno fa sul suo canale social. Con le immagini di una flebo, la fidanzata del frontman dei Maneskin ha informato i suoi numerosi followers di essere in ospedale. La Soleri non ha specificato il motivo per cui si trovava lì, ma ha tranquillizzato subito i fan: “Sto già meglio non preoccupatevi”.

In molti hanno ipotizzato che il ricovero fosse legato alle patologie di cui Giorgia soffre da diversi anni: l’influencer è affetta da vulvodinia ed è stata operata di recente di endometriosi. La scrittrice, però, non ha reso noti i dettagli del suo ultimo ricovero, pertanto si tratta di ipotesi. L’influencer è famosa per le sue campagne di sensibilizzazione in merito alle sue patologie, di cui parla molto spesso sia attraverso i social che nel corso di ospitate televisive.

Dopo le immagini dall’ospedale, la Soleri ha ulteriormente tranquillizzato i fan postato uno scatto da casa, in compagnia del suo gatto:” In ripresa con Legolas che si prende cura di me”.

La storia d’amore tra Damiano e Giorgia Soleri

“Dopo quasi quattro anni si può dire, no?”. Queste le parole che Damiano dei Maneskin allegò allo scatto condiviso nel maggio del 2021 sui suoi social: uno scatto con cui ha annunciato pubblicamente di essere legato a Giorgia Soleri. La storia tra i due, però, era iniziata diversi anni fa: le voci di una presunta relazione tra i due erano nell’aria da un po’, ma quella è stata la conferma.