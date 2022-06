Era diventata la star dei social dopo Vite al Limite, poi il dramma: la notizia ha sconvolto tutti

Dopo aver partecipato a Vite al Limite era diventata la star dei social, poi l’impensabile dramma: la notizia ha sconvolto tutti, cos’è successo.

In tantissimi ricorderanno la sua storia. Raccontata nel corso dell’ottava stagione di Vite al Limite, l’avventura della giovanissima paziente del dottor Nowzaradan non è affatto andata a buon fine. Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso che superava i 270kg, la giovanissima paziente è uscita da lì con poco più di 20 kg in meno.

Non tutti i percorso di Vite al Limite sono soddisfacenti come quello di Milla Clark, ma ce ne sono stati alcuni che hanno avuto un epilogo davvero drammatico. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato la storia di Henry Foots e la sua tragica morte. Purtroppo, la storia che vi stiamo per raccontare non solo non ha avuto un lieto fine, ma prevede la morte della sua protagonista. Ad oggi, non sono state rese note le cause del suo decesso. Quello che, però, basta sapere è che la notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti i suoi ammiratori. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Dapprima Vite al Limite, poi l’incredibile successo: dramma inspiegabile, è morta a 30 anni

All’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, la paziente del dottor Nowzaradan aveva poco meno di 30 anni ed un peso superiore ai 250 kg. Ossessionata dal cibo per via di diversi abusi e violenze subite dal padre, la giovane del New Jersey aveva trovato in esso il suo maggior conforto. Col passare degli anni, però, la sua abitudine non si è affatto placato e l’obesità è stata dietro l’angolo. Purtroppo, la ventottenne non riusciva a fare nulla, se non stare seduta sul divano a mangiare. Ed è proprio questo che l’ha spinta a chiedere aiuto al chirurgo iraniano. Come dicevamo, però, il suo percorso non è stato soddisfacente: in 12 mesi di percorso, infatti, la giovane è riuscita a dimagrire solo 23 kg. Parliamo di lei: Gina Krasley.

Terminato il suo percorso a Vite al Limite, Gina è diventata la star dei social. Sul suo canale Tik Tok, infatti, la giovanissima donna era solita intrattenere il suo pubblico con incredibili balli, riscuotendo un successo davvero impressionante. Ad Agosto scorso, però, la tragica notizia: all’età di 30 anni, la giovane Krasley è morta in circostanze ancora non rese note.

Inutile dirvi che, ancora adesso, la notizia fa parlare e sconvolgere tutti.