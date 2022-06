L’amatissimo volto di Amici di Maria De Filippi sbarca in Rai: colpo di scena; nuova avventura in tv per lui.

Per anni è stato nel cast di Amici di Maria De Filippi, ma per lui è in arriva una nuova avventura del tutto inedita. A rivelarlo è stato l’annuncio dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2022- 2023: l’ex volto del talent sarà al timone di un nuovo programma!

Si tratta di “Nudi per la vita”, una nuova trasmissione di Rai Due in cui alcuni personaggi famosi dovranno letteralmente spogliarsi per una giusta causa: sensibilizzare sulla prevenzione oncologica e la cura del proprio corpo. A condurre lo show ci sarà Mara Maionchi e ad affiancarla proprio l’ex ballerino di Amici. Di chi si tratta? Vi raccontiamo tutto.

Da Amici di Maria De Filippi alla conduzione di un programma Rai: nuova avventura per il ballerino

Partirà lunedì 12 settembre 2022 Nudi per la vita, la nuova trasmissione targata Rai Due, trasmessa per quattro prime serate. Una trasmissione apparentemente leggera, ma che nasconde un messaggio importante: quello di prendersi più cura del proprio corpo e fare prevenzione. Tantissimi vip si cimenteranno in veri e propri spogliarelli: tra questi ci sarà anche la meravigliosa Elisabetta Gregoraci. Chi condurrà il programma al fianco di Mara Maionchi?

Ci sarà proprio lui, Marcello Sacchetta, ex ballerino professionista della scuola di Amici. Nel talent della De Filippi, in realtà, Marcello è stato anche conduttore del daytime e, nell’ultima edizione, giudice esterno di diverse sfide. Con Nudi per la vita, per la prima volta Marcello condurrà un programma in Rai, per una nuova entusiasmante esperienza tutta da vivere. Noi non vediamo l’ora di vederlo in azione nella nuova trasmissione di Rai Due, e voi?

Marcello Sacchetta presto papà

Anche dal punto di vista personale, per Marcello Sacchetta è un momento magico. La sua compagna Giulia Pauselli, ex concorrente e ballerina professionale di Amici, è in dolce attesa: i due saranno genitori per la prima volta, come annunciato lo scorso febbraio.