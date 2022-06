Chiara Ferragni mette in vendita la sua casa a Los Angeles: ecco il ‘notevole’ prezzo; tutti i dettagli della villa da sogno.

“Casa di Los Angeles mi mancherai”. Con queste parole, Chiara Ferragni saluta virtualmente la sua casa di Los Angeles, che ha messo ufficialmente in vendita. È stata proprio la regina delle influencer a condividere l’annuncio nelle sue stories di Instagram.

La maxi villa era stata acquistata nel 2017 e in California i Ferragnez hanno vissuto per un po’, per ragioni lavorative: è lì che è nato il piccolo Leone nel 2018. Ma qual è il prezzo della ormai quasi ex abitazione di Los Angeles di Chiara Ferragni? La cifra vi lascerà senza parole.

In vendita la casa di Los Angeles di Chiara Ferragni: prezzo da capogiro

Chi segue i Ferragnez sui social avrà senza dubbio visto diversi dettagli della splendida villa, dall’iconica scritta luminosa ‘Hotel California’, alla carta da parati ‘jungle’ presente in uno dei bagni. Chiara Ferragni e family si apprestano a salutare la loro casa a Los Angeles, ufficialmente messa in vendita.

Si tratta di un’ampia villa che risale al 1918, situata nella storica Spaulding Square, e caratterizzata da un ambiente aperto per la zona giorno, quattro camere da letto e tre bagni. La casa, strutturata su un unico piano, sarà venduta così come è stata arredata dalla Ferragni, fatta eccezione per la cabina armadio, venduta separatamente. L’abitazione comprende anche giardino e garage ( che può essere utilizzato come ulteriore stanza) e si trova a pochi passi da molti ristoranti e negozi, come si legge nell’annuncio pubblicato dall’agente immobiliare Terry Carwford. Ma quanto costa con esattezza?

Ebbene, la villa è stata messa in vendita a 2.699.000 dollari, che corrispondono a circa 2.500.000 euro.

Una casa che, per diverso tempo, è stata il nido d’amore dei Ferragnez, che hanno atteso lì la nascita del loro primogenito. Si tratta dell’abitazione in cui si sono intrufolati anche Pio e Amedeo, che hanno fatto visita alla coppia durante una puntata di Emigratis. Ricordate?