Tutti impazzivano per lui, ma che fine ha fatto Buddy Valastro? La notizia a sorpresa

Tutti ricordano il famoso Buddy Valastro, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi? Spunta una notizia a sorpresa.

Per tutti gli amanti dei dolci e della pasticceria, Buddy Valastro è sicuramente il numero uno. Ricordate quando, su Real Time, era il protagonista indiscusso del programma “Il boss delle torte”? In ciascun episodio della serie tv, l’amatissimo pasticcerie mostrava al suo pubblico i suoi capolavori.

Sono tantissimi i volti tv che si sono alternati su Real Time! Attualmente, è popolarissima la mitica Sandra Lee, regina indiscussa del programma La dottoressa Pimple Popper – avete l’ultima storia che vi abbiamo raccontato? – ma anche il dottor Nowzaradan non scherza mica. Tra i diversi che si sono alternati in tutti questi anni, però, gli amanti del famoso canale non possono fare a meno di ricordarsi di lui: Buddy Valastro o meglio conosciuto anche col soprannome “Il boss delle torte”. Per diversi anni, il pasticcerie ha tenuto compagnia il suo pubblico con le sue torte e i suoi capolavori, ma oggi siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi?

Era il mitico Boss delle torte, che fine ha fatto oggi Buddy Valastro?

Dimenticarlo è davvero impossibile, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi Buddy Valastro? Sono diversi anni, ormai, che il famoso boss delle torte di Real Time non compare più sul piccolo schermo nostrano, ma cosa fa oggi? Se siete curiosi di saperlo anche voi, vi consigliamo di andare avanti con la letture. Scoprire insieme a noi tutto quello che occorre sapere.

Siamo riusciti a rintracciare Buddy Valastro su Instagram ed abbiamo constatato che la sua vita non è affatto cambiata dopo il suo “addio” a Real Time. Insieme alla sua famiglia, infatti, il boss delle torte continua a lavorare nei suoi negozi di famiglia e a coltivare la sua passione per i dolci. Fate molta attenzione, però, le sorprese non sono affatto finite. Spulciando con attenzione il suo canale Instagram, abbiamo appreso che il buon Valastro si è catapultato anche nel mondo del salato. Alcuni mesi fa, infatti, Buddy ha aperto un punto vendita dove poter assaporare dei buonissimi panini e molto altro ancora.

Davvero fenomenale, non credete?