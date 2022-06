Elisa, attimi di vero terrore: è successo sotto gli occhi di tutti

Attimi di vero terrore per la cantante Elisa Toffoli: è successo l’impensabile davanti agli occhi di tutti, non ci crederete mai.

Un episodio terribile, quello che è accaduto dinanzi agli occhi di tutti Lunedì 27 Giugno. E di cui, seppure indirettamente, è stata protagonista la famosa Elisa Toffoli. Cos’è successo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Sembrerebbe che questa sia l’estate non solo dei lieti annunci – e le parole dell’ex corteggiatrice sull’arrivo del suo primo bebè, ce ne danno conferma – ma anche del ritorno in piazza. A distanza di più di due anni dallo stop ai concerti per via dell’emergenza Coronavirus, i più grandi artisti hanno iniziato i loro tour, facendo ballare e cantare tutto i loro ammiratori. Oltre a Vasco Rossi, Ultimo e Marco Mengoni, anche Elisa Toffoli avrebbe dovuto dare inizio alla sua tournée proprio nelle prossime ore, ma un brutto episodio ha rimandato il tutto. Attimi di terrore, quindi, per la cantante, che in seguito a questo evento ha dovuto prendere un’inevitabile decisione. Ecco cos’è successo.

Elisa Toffoli, attimi di terrore: è successo l’impensabile

Non sappiamo cosa sia potuto accadere e cosa abbia scatenato l’incidente, fatto che – stando a quanto si apprende dal web – sembrerebbe che il palco sul quale si sarebbe dovuta esibire stasera Elisa a Bassano Del Grappa, sia drammaticamente crollato. Erano da poco passate le ore 13:00 quando – da quanto si legge – alcuni operai impiegati all’allestimento del palco erano andati in pausa pranzo ed hanno visto crollare la sua tettoia dinanzi ai loro occhi. Attimi di terrore, quindi, a Bassano, dove era già tutto organizzato per l’evento di Martedì 28 Giugno.

Seppure non abbiano riportato ferite gravissime, due addetti ai lavori sono rimasti coinvolti nell’incidente, ma immediatamente portati in salvo.

La drastica decisione

Dinanzi ad un evento del genere, ovviamente, Elisa si è trovata a prendere una decisione sicuramente sofferta, ma inevitabile. Come riporta un messaggio condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, il concerto previsto per il 28 Giugno è stato rimandato.

Il concerto, quindi, è stata clamorosamente rimandato per più di un mese. Ovviamente, tutti coloro che avevano già acquistato i biglietti per l’evento del 28 Giugno, potranno utilizzarli per quello del 3 Agosto.