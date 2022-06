Ha lasciato la tv per un nuovo lavoro ma ammette che tornerebbe da Maria De Filippi

Ha lasciato la tv dopo diversi anni per un nuovo lavoro, ma adesso ha ammesso che tornerebbe a lavorare da Maria De Filippi: è proprio lei.

C’è chi sceglie di ‘abbandonare’ la vita di sempre per iniziare un nuovo percorso televisivo – come Antonino Spinalbense, secondo The Pipol Tv. E chi, invece, sceglie di dire addio al mondo dei riflettori – nonostante la carriera navigata – ed iniziare un nuovo lavoro. D’altra parte, si sa: la vita è fatta di scelte!

Dopo avervi raccontato la decisione di una famosa attrice, salita alle luci della ribalta dopo aver preso parte ad un noto film, non possiamo fare a meno di raccontarvi quella presa alcuni anni fa da un amatissimo personaggio tv. Nonostante la sua carriera di successo e il riscontro da parte del pubblico, il volto di tante trasmissioni ha lasciato la tv per dedicarsi ad un nuovo lavoro. Il suo compagno, infatti, ha aperto un ristorante al centro della città e lei non ha potuto fare a meno di accompagnarlo in questa scelta. Non si è mai pentita di quello che ha deciso di fare e né ritornerebbe in tv, ma se dovesse ricevere la chiamata di Maria De Filippi, non la rifiuterebbe affatto. Sapete di chi stiamo parlando?

Ha lasciato la tv, ma ritornerebbe a lavorare con Maria De Filippi: la rivelazione

In tutti questi anni, è diventato un volto amatissimo della tv ed adesso – nonostante abbia lasciato questo mondo per dedicarsi ad altro – continua ad esserlo, ma non tutti sanno che il suo debutto sul piccolo schermo è avvenuto proprio con Maria De Filippi. Non solo la famosa opinionista prese parte diversi anni fa ad un programma ideato dalla regina di Mediaset, ma ne divenne sua protagonista indiscussa e volto di tante sue altre trasmissioni. Insomma, si può chiaramente comprendere che alla De Filippi, il noto ed amato volto tv è particolarmente legata – proprio come lo è anche Mara Venier. È proprio per questo motivo che ha rivelato che, se dovesse nuovamente arrivare la sua chiamata, lei non tarderebbe ad accettare. Sapete di chi parliamo? Proprio di lei: Karina Cascella!

Stando a quanto riporta Blogtivvu, sembrerebbe che Karina Cascella abbia confessato di non essere affatto intenzionata a ritornare in tv con L’isola dei famosi o il Grande Fratello, ma di essere pronta a ritornare qualora arrivasse una chiamata di Maria De Filippi. “Per quanto riguarda invece Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima “casa” e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni. E specialmente del trono over”, ha detto la famosa opinionista di Barbara D’Urso.

Vi piacerebbe un suo ritorno?