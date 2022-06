“Sono 15 anni che non vado in tv”: dopo la malattia è rimasto fuori dal piccolo schermo

Ha avuto una carriera straordinaria in tv, ma da quando fu colpito da un problema di salute è rimasto lontano dal piccolo schermo.

Tutti coloro che hanno almeno 30 anni lo ricordano come uno dei conduttori televisivi più apprezzati. Ad un certo punto, però, ha smesso di presentare programmi per fare solo qualche breve e rara apparizione. Intervistato qualche anno fa da Repubblica Tv , ha raccontato il momento in cui la sua carriera è stata stravolta.

Lui è Marco Columbro, celebre volto degli anni ’90, assente dai palinsesti televisivi da tempo. Ai tempi dell’intervista di Repubblica Tv, erano già 15 anni che non lavorava sul piccolo schermo. Eppure, proprio come accaduto a Claudio Lippi, la sua carriera di uomo di spettacolo è stata a dir poco sfolgorante.

Non molti lo ricorderanno, ma tutto cominciò nel 1981, quando Marco iniziò a doppiare il pupazzo Five. Da lì in poi, per lui si aprirono le porte del successo: “Ho vinto 13 Telegatti, sono passato da un giorno all’altro dall’essere un emerito sconosciuto ad avere l’ufficio stampa di Canale 5 che mi telefonava che mi diceva ‘Hai tre giornalisti che domani vengono a casa tua, poi hai un servizio fotografico da fare”, ha raccontato a Repubblica Tv.

Ma cosa lo ha allontanato dalla tv improvvisamente?

Marco Columbro rimasto fuori dalla tv: cosa successe dopo la malattia

Purtroppo nel 2001 Columbro fu colpito da un ictus mentre stava visitando un monastero tibetano in Piemonte. “Sono stato in coma 25 giorni, ricordo che sono svenuto in albergo e mi sono svegliato dopo un mese in sedia a rotelle in un centro di riabilitazione”, ha raccontato nell’intervista.

Oltre a costringerlo ad una difficile riabilitazione, quell’episodio segnò anche la sua carriera: “Dopo la malattia per la televisione sono morto”, dice. Da allora, si dedica al teatro, al suo resort in Toscana e alla sua azienda. Nonostante la lunga assenza, i telespettatori lo hanno sempre ricordato con affetto: “La gente ancora mi ferma quando mi incontro e mi dice: ‘Signor Columbro come sta? L’ho vista in televisione’. E io rispondo: ‘Ma cosa fuma? Sono 15 anni che non vado in tv'”.

Scommettiamo che anche a voi piacerebbe rivedere Marco in tv più spesso!