“Che gioia!”: Antonella Clerici incontenibile, ha voluto annunciarlo a tutti!

Grande gioia per Antonella Clerici che, attraverso un post su Instagram, ha dato la bellissima notizia anche a tutti i suoi fan.

Come molti altri programmi, anche E’ sempre mezzogiorno è in pausa per le vacanze estive. Il programma quotidiano di Rai Uno condotto da Antonella Clerici è stata una delle rivelazioni degli ultimi due anni dopo l’eliminazione dello storico cooking show La prova del cuoco.

In onda dal lunedì al venerdì alle ore 12, E’ sempre mezzogiorno spazia dalle ricette tipiche delle regioni italiane a tante curiosità e giochi in cui vengono coinvolti anche i telespettatori. La bravura e la simpatia della padrona di casa è l’ingrediente principale della trasmissione, che è stata in grado di soddisfare le aspettative perfino dei più nostalgici de La prova del cuoco.

Proprio a proposito della prossima stagione annunciata nella presentazione dei Palinsesti Rai, vediamo c’è una notizia che ha fatto esultare Antonella. La conduttrice ha voluto rendere partecipi tutti della sua immensa gioia!

Antonella Clerici può festeggiare: grande gioia per la conduttrice

Come mostra il post pubblicato in questi giorni sul seguitissimo profilo della presentatrice, E’ sempre mezzogiorno è stato riconfermato per la nuova stagione tv. Come si legge nella nota, la vedremo tornare nel suo famoso ‘bosco’ che fa da sfondo al programma e ricevere in studio bravissimi chef pronti a insegnarci tutti i segreti di una cucina buona e genuina, un’importante nutrizionista e tante altre novità.

Il tutto all’insegna del buon cibo, dell’allegria e dell’esaltazione dell’eccellenza dei prodotti gastronomici italiani. Non mancherà neanche stavolta la partecipazione del pubblico da casa che potrà giocare e mostrare uno spaccato dell’Italia che si accinge a mettersi a tavola per pranzare. Giunto ormai alla terza edizione, lo show della Clerici ripartirà lunedì 12 settembre su Rai Uno, come sempre alle ore 12.

Al settimo cielo per la notizia, la conduttrice ha raccolto un’infinità di like e commenti col suo post su Instagram e molti colleghi famosi hanno manifestato felicità per lei.

Anche voi trovate il programma della Clerici un vero ‘gioiellino’ della tv?