Quanto guadagnerà Chiara Ferragni a Sanremo? Spunta la cifra, indiscrezione clamorosa

Chiara Ferragni sarà co-conduttrice della prima e dell’ultima puntata di Sanremo 2023, ma quanto guadagnerà? Ecco cosa è trapelato.

Quando Amadeus ha annunciato la presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023, com’era prevedibile, la notizia ha suscitato grande scalpore. Tra chi sostiene fermamente la famosissima influencer cremonese e chi invece polemizza su ogni sua mossa, fatto sta che l’argomento ha fatto parlare parecchio.

Per il quarto anno al timone della celeberrima kermesse canora, Amadeus ha voluto comunicare la splendida notizia con largo anticipo data la risonanza del personaggio, che di sicuro attirerà una miriade di sponsor. E’ un periodo davvero fervido per la 35enne che proprio in queste ore ha annunciato, insieme al marito Fedez, le riprese di The Ferragnez 2.

Se come influencer la bella Chiara è di sicuro l’italiana più famosa, seguita e pagata, va da sé che la sua partecipazione alla manifestazione più importante del Belpaese dovrebbe valere parecchie migliaia di euro. Ma di che cifra parliamo esattamente? Nessuna certezza al riguardo, ma il settimanale Diva e Donna ha lanciato un’indiscrezione che se fosse fondata sarebbe davvero clamorosa.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: indovinate la presunta cifra che guadagnerà

Stando a quanto trapelato su Diva e Donna, il cachet previsto per la moglie di Fedez sul palco del prestigioso Teatro Ariston dovrebbe arrivare alla bellezza di 100mila euro. Ben più delle altre conduttrici che si sono avvicendate al Festival. Sempre stando ai rumors, nel 2022 Sabrina Ferilli avrebbe guadagnato ‘solamente’ 25mila euro per affiancare Amadeus durante la finale mentre la bravissima Drusilla Foer, co-conduttrice della terza serata, ‘appena’ 15mila.

Ad ogni modo, Amadeus è riuscito in una delle imprese più ardue: sebben sul web sia conosciuta da tempo, la Ferragni ha sempre centellinato le sue presenze in tv. Non sarebbe infatti la prima volta che le viene proposto di prendere parte al Festival, sia Amadeus che Carlo Conti nel 2016 avevano provato a convincerla ma senza successo. Stavolta invece finalmente l’imprenditrice digitale ha accettato quella che si preannuncia un’avventura indimenticabile per lei e per i suoi sostenitori.

In attesa di altre novità sul prossimo Sanremo, cosa ne pensate dell’arrivo di Chiara all’Ariston? Certamente ci stupirà a cominciare dagli abiti, scommettiamo?