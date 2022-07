L’amatissimo conduttore tv approda a Beautiful: il suo sarà un ruolo fondamentale; ecco di chi si tratta e cosa rivelerà.

I colpi di scena a Beautiful non mancano mai… come le guest star! Nelle puntate in onda in America, sul set dell’amatissima soap opera è sbarcato un celebre conduttore televisivo.

Un volto molto conosciuto dai telespettatori, che hanno visto il conduttore recitare nella soap opera americana. Ma in quale ruolo? Ebbene, il suo personaggio ha svolto un ruolo chiave nella trama: è grazie a lui che Quinn ha scoperto la relazione clandestina tra Eric e Donna…. Ecco i dettagli!

Beautiful, il famoso conduttore nella soap: interpreterà un personaggio fondamentale

Come sappiamo, tra le puntate americane di Beautiful e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi. Se siete però curiosi di scoprire in anteprima cosa accadrà, siete nel posto giusto. In Italia abbiamo appena assistito al primo incontro intimo tra Carter e Quinn, ma in America è successo davvero di tutto!

Quinn, infatti, è tornata con Eric, dopo che quest’ultimo le ha perdonato il tradimento. Peccato che, poco dopo, è stato proprio lo stilista a tradire la moglie con la sua ex Donna Logan. Vi avevamo già anticipato che Quinn scoprirà tutto tramite un cameriere di un centro benessere: quest’ultimo rivelerà alla Fuller e a Bridget che Eric è solito utilizzare un cottage della struttura dove si trovano. Ed ecco che Quinn si recherà nel posto, trovando il marito a letto con la sua amante! Ma chi è il famoso cameriere?

È famoso in tutti i sensi! Si tratta, infatti, di George Gray, conduttore di The Price is Right, il nostro “Ok il prezzo è giusto”. Una vera e propria celebrità in America, che si metterà in gioco nella soap opera: non è la prima volta per lui, che è già apparso nella soap ‘cugina’ di Beautiful, Young and restless ( la nostra Febbre d’amore).

Insomma, il conduttore avrà una parte piccola ma molto significativa! Noi non vediamo l’ora di vedere questo episodio in Italia, e voi?