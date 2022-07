Si sono lasciate: grande delusione per i fan, non si aspettavano tutto questo

Si sono lasciate, è la loro storia d’amore: l’attrice lo ha fatto sapere ai fan tramite social, non si aspettavano tutto questo

Con un annuncio sui social l’attrice ha dichiarato la fine della loro relazione. Non conoscendo le motivazioni che hanno portato alla rottura, avendo entrambe deciso di tenere private queste informazioni.. Dopo aver appreso la notizia i fan dell’ex coppia che non si aspettavano ciò, hanno cominciato ad ipotizzare che dietro ci fosse un tradimento.

Alle parole dell’attrice dopo qualche tempo sono sopraggiunte quelle della cantante che ha voluto precisare che tra le due non ci sarebbe stata affatto una terza persona. Pertanto le due si sono lasciate ed hanno deciso di prendere strade diverse per altri motivi. Una notizia caduta come un fulmine a ciel sereno che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’attrice ha chiesto ai suoi fan di non essere informata in merito alla vita privata della sua ex e di rispettare questo momento che entrambe attraversano.

Si sono lasciate: è finita tra le due, amore al capolinea

Dopo la notizia che ci ha lasciati senza parole, quella del cantante che ha dichiarato finita la storia d’amore dopo 7 anni, stavolta a lasciare di stucco i fan è l’annuncio dell’attrice di A un passo dal cielo, Jenny De Nucci che sui social ha fatto sapere che la relazione con Arianna Del Giaccio (Ariete), è finita. I motivi per i quali le due si sono lasciate non sono stati giustamente resi noti. Per quanto si tratti di personaggi pubblici, è giusto rispettare il riserbo che si sceglie di mantenere sulla vita privata. Su Instagram, Jenny De Nucci aveva annunciato la rottura.

“Io e Arianna non stiamo più insieme, vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. E’ da un po’ che volevo scriverlo ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa, quindi please rispettate questo momento“, ha detto la giovane attrice sui social chiedendo inoltre di rispettare il momento di rottura che sta vivendo.