Da Uomini e Donne sbarca nel programma di Rai Uno? Clamorosa indiscrezione sull’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

L’estate è entrata ormai nel vivo e, come ogni anno, i principali programma tv sono in vacanza. Ma niente paura: già a settembre torneranno in onda tantissime trasmissioni amate dal pubblico. E tra queste c’è, senza dubbio, Tale e Quale Show.

Il programma di Carlo Conti dedicato alle imitazioni tornerà come sempre a fare compagnia al pubblico, ma chi saranno i concorrenti della nuova edizione? Ebbene, le indiscrezioni sul presunto cast sono già tantissime: si parla anche di un amatissimo volto di Uomini e Donne! Se la notizia fosse confermata, sarebbe una grande sorpresa per i fan del programma di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

L’amatissima ex di Uomini e Donne potrebbe far parte del programma di Rai Uno

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma sono tante le voci sui probabili concorrenti di Tale e Quale Show 2022. Prime tra tutte le sorelle Selassié, che dopo il successo al GF Vip sarebbero pronte a mettersi in gioco nello show di Carlo Conti. Ma, secondo quanto riporta TV Blog, non sarebbero le uniche a sbarcare da Canale 5 a Rai Uno.

Le ultime indiscrezioni parlano di un’altra ex ‘vippona’ del GF, Manila Nazzaro, e non solo. A Tale e Quale Show potrebbe esserci anche lei, Alessandra Pierelli, una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e Donne. La sua storia d’amore con Costantino Vitagliano ha appassionato il pubblico per mesi e mesi: ancora oggi, i fan ritengono questa una delle coppie più belle della trasmissione di Maria De Filippi. Ritroveremo Alessandra a Tale e Quale?

Come abbiamo detto al momento si tratta di semplici indiscrezioni, ma, se la notizia fosse confermata, sarebbe un grande colpo per lo show di Rai Uno. E voi, chi vorreste vedere esibirsi nei panni delle star più famose della musica? Manca sempre meno all’inizio di una nuova, scoppiettante, stagione tv: continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.