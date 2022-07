Avete mai visto il papà di Diletta Leotta? Eccoli insieme in uno scatto social

Avete mai visto il papà di Diletta Leotta? Eccoli insieme in uno scatto pubblicato sul suo canale social.

Diletta Leotta è una delle più famose e amate presentatrici sportive. Ha cominciato a muovere i primi passi da giovanissima, aveva 17 anni quando iniziò a lavorare in una trasmissione calcistica. Dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico si laurea in Giurisprudenza.

In questi anni ne ha fatta di strada, arrivando a toccare il successo. Come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo anche lei ha un canale social ed è molto attiva. Pensate che è seguita da oltre 8 milioni di follower, un numero da vera star. Sono migliaia le immagine condivise o ci sono anche video in cui mostra i suoi allenamenti. Infatti Diletta è amante dello sport, si tiene in forma allenandosi il giusto.

E’ molto legata alla sua famiglia e tra le immagini ci sono anche foto con sua madre o sua padre, insieme ad entrambi, o con suo fratello. Per caso, avete mai visto il papà della conduttrice? Eccoli insieme in questo scatto social.

Diletta Leotta insieme al suo papà in una bellissima immagine social

Ecco una vecchia immagine in cui possiamo vederli fotografati insieme. In basso al post pubblicato in occasione della festa del papà la conduttrice ha scritto: “Non si direbbe ma la verità è che io non sono altro che lui ma bionda e senza baffi. Auguri papà“. Il padre di Diletta si chiama Rori Leotta e leggendo sul web sembrerebbe che sia un avvocato. Questo scatto è reso meraviglioso dai loro bellissimi sorrisi e dall’amore che trasmettono.