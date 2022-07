Dopo Vite al limite è un’altra persona: eccola nel giorno delle sue nozze, incantevole!

Dopo Vite al limite è un’altra persona: eccola nel giorno delle sue nozze, trasformazione shock per la protagonista della trasmissione.

Di trasformazioni sconvolgenti ne abbiamo viste tantissime nel corso delle edizioni di Vite al limite. Una di questa è, senza dubbio, quella della paziente di cui vi parliamo oggi.

Quando ha deciso di recarsi dal dottor Nowzaradan, la donna pesava ben 284 kg e le sue condizioni di vita erano veramente ‘al limite’. Curiosi di vedere come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al programma e le cure nella clinica di Houston? Vi raccontiamo tutto.

Da Vite al Limite alle nozze: avete visto Nikki in abito da sposa? Meravigliosa

Vite al Limite racconta la storia di pazienti gravemente obesi che, per cambiare la propria vita, decidono di affidarsi alle cure del dottor Younan Nowzaradan, chirurgo iraniano e protagonista della trasmissione. Tra le storie rimaste impresse nella mente dei telespettatori c’è senz’altro quella di Nikki Webster.

Proveniente da Little Rock, nello stato dell’Arkansas, la storia di Nikki è stata raccontata nella prima puntata della quarta stagione di Vite al limite, trasmessa per la prima volta nel giugno del 2016. All’epoca, la donna aveva 33 anni e pesava quasi 290 kg: come è andato il suo percorso nel programma?

Come accade in alcuni casi, Nikki non ha ottenuto un risultato sconvolgente dopo i 12 mesi nella clinica: la donna ha perso 84 kg, ma il suo peso era ancora notevole. Anche dopo il programma, però, la Webster non ha mollato e ha continuato a condurre una vita salutare e a seguire una dieta ferrea: Nikki ha perso sempre più peso ( circa 160 kg) ed oggi appare ben diversa. Ad aiutarla in questo cambiamento è stato anche il suo grande amore, Marcus, col quale è convolata a nozze due anni dopo la fine del programma, nel 2018. Curiosi di vederli nel giorno delle nozze? Eccoli:

Che dire, una storia a lieto fine quella di Nikki, che i telespettatori di Vite al Limite ricorderanno senza dubbio. Voi avete mai visto l’episodio a lei dedicato?