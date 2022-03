Tutti i telespettatori di Vite al Limite non hanno potuto fare a meno di notare quel ‘dettaglio’ del dottor Nowzaradan: non sfugge affatto!

Se ci fosse una lista da compilare con i nomi dei re indiscussi del piccolo schermo, sicuramente il dottor Nowzaradan occuperebbe i primi posti! Volto amatissimo di Vite al Limite, il simpaticissimo Younan è il medico chirurgo più apprezzato di Real Time.

Di origini siriane, il dottor Younan Nowzaradan è il medico che, dal 2013, ascolta attentamente le storie dei suoi pazienti. E studia minuziosamente un programma di dimagrimento per ciascuno di loro. C’è chi, infatti, oltre ad un aiuto alimentare, ha anche bisogno di un supporto psicologico. Oppure, chi ha bisogno di essere spronato un po’ di più per ottenere i giusti risultati. Insomma, il compito del chirurgo di Vite al Limite non è affatto cosa da poco. Sempre giusto nei suoi interventi e, soprattutto, severo quando c’è bisogno di prendere importanti decisione, Nowzaradan è uno dei protagonisti indiscussi di Vite al Limite. Avete mai notato, però, cosa ha al collo? Nel corso delle puntate, il chirurgo si presenta ai suoi pazienti sempre con uno stetoscopio che non può assolutamente passare inosservato. Siete curiosi di sapere quanto costa?

Quanto costa lo stetoscopio del dottor Nowzaradan sfoggiato a Vite al Limite?

Sono davvero tantissime le persone che si recano presso la clinica dove lavora il dottor Nowzaradan per tentare di cambiare la loro vita. Quante ne abbiamo viste nel corso di queste dieci edizioni? Decisamente tantissime! Chi con più risultati o chi meno, sono diverse le persone che sono letteralmente rinate dopo l’intervento del chirurgo iraniano.

Per tutti gli amanti di Vite al Limite, però, è davvero impossibile notare un ‘dettaglio’ del dottor Nowzaradan. Al colloquio con i suoi pazienti, infatti, il chirurgo è solito indossare uno stetoscopio. Certo, potreste dirci che è più che normale che indossi al collo questo accessorio. Quello che, però, non si può fare a meno di notare è che lo stetoscopio è completamente ricoperto d’oro. Eccolo qui:

L’avevate notato anche voi, vero? Ebbene. Sono davvero tantissime le persone che l’hanno notato e che si interrogano sul suo costo! In effetti, non c’è assolutamente un prezzo! Questo ‘particolare’ stetoscopio, infatti, viene dato ai medici che eccellono nelle cure dei proprio pazienti, ma non è affatto possibile acquistare.