Rai, l’amato attore lascia la fiction: non lo vedremo più, colpo basso per i fan

Rai, l’amato attore lascia la seguitissima fiction: non lo vedremo più, colpo basso per i fan; al suo posto arriverà un nuovo protagonista.

Per diverse stagioni è stato il protagonista assoluto di una delle fiction Rai più amata dal pubblico. Pubblico che dovrà salutare per sempre l’attore, che ha lasciato il ruolo per fare spazio ad un nuovo protagonista.

A confermarlo è stata la direttrice della serialità della tv pubblica, Maria Pia Ammirati, in un’intervista a Tivù. Dopo l’addio di Terence Hill a Don Matteo e di Elena Sofia Ricci a Che Dio ci aiuti, un’altra fiction di successo sta per perdere il suo simbolo. Scopriamo i dettagli.

L’attore lascia per sempre la fiction Rai: ci sarà un nuovo protagonista

“Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo verranno profondamente rinnovati. In entrambi i casi avremmo due nuovi protagonisti, che sostituiranno Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti”. Le parole della Ammirati non lasciano spazio a dubbi: Un passo dal cielo tornerà in onda con una settima stagione, ma dovrà rinunciare a Daniele Liotti, approdato nel cast della serie nella terza stagione, come sostituto di Terence Hill.

L’attore, infatti, non vestirà più i panni del capo ispettore Francesco Neri e, a quanto pare, al centro della trama ci saranno Enrico Ianniello ( vice questore Nappi) e Giusy Buscemi ( Manuele Nappi), che diventeranno protagonisti. Tante conferme, ma anche diverse new entry nel cast: tra queste c’è Marco Rossetti, conosciuto dai fan di Doc Nelle tue mani. Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità del settimo capitolo della serie: l’inizio delle riprese è in programma per fine agosto e la messa in onda su Rai Uno, probabilmente, per la primavera del 2023. Ma niente paura per i fan di Daniele Liotti!

L’attore sarà in tv nella prossima stagione, ma a Mediaset: è proprio lui il protagonista della nuova fiction di quattro puntate Anima gemella. Una storia d’amore che vi farà battere il cuore! Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla prossima stagione tv.