Scoppia la passione tra Quinn e Carter, ma saranno scoperti proprio da lei: colpo di scena a Beautiful; cosa accadrà nelle prossime puntate.

Dopo il flirt delle ultime puntate è scoppiata la scintilla a Beautiful: Quinn e Carter sono finiti a letto insieme! È l’inizio dei “Quarter”, una coppia amatissima dal pubblico americano: sarà lo stesso anche per i telespettatori italiani? Quel che è certo è che i due amanti clandestini non avranno vita facile…

Come sappiamo, Quinn è sposata con Eric Forrester, e Carter è proprio il legale della famiglia di stilisti. Non è tutto: c’è anche la questione Zoe, ancora innamorata dell’affascinante avvocato e amica di Quinn. Cosa accadrà quanto tutto verrà a galla? Presto, infatti, qualcuno scoprirà la relazione segreta e nulla sarà più come prima…

Beautiful, Quinn e Carter amanti segreti: qualcuno li scoprirà, ecco chi

I triangoli amorosi in Beautiful non mancano mai e, nelle puntate italiane, si è appena consumato un nuovo tradimento: Quinn e Carter si sono lasciati andare alle emozioni! Il loro rapporto, inizialmente definito come amicizia, è cresciuto in poco tempo ed è stato impossibile per loro tenere a freno l’attrazione. Ma, si sa, i segreti in Beautiful non hanno vita lunga e anche questo verrà fuori molto presto. Chi beccherà insieme i due amanti?

Ebbene, la prima a scoprire tutto sarà la sorella di Zoe, Paris Buckingham: la ragazza verrà pregata da Quinn di non proferire parola. Ma indovinate chi ascolterà la conversazione tra le due e, quindi, scoprirà della relazione tra la Fuller e Carter? Proprio lei, Brooke Logan, che scoprirà tutto proprio poco prima delle nozze tra Quinn e Eric, desiderosi di rinnovare le promesse. Come si comporterà Brooke a questo punto? Sfrutterà l’occasione per vendicarsi di Quinn proprio nel giorno del matrimonio, peraltro celebrato da Carter?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità. Sarà un’estate molto calda in quel di Los Angeles!