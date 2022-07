Niente trucco e filtri: Sabrina Ferilli si mostra al mare in tutta la sua bellezza

Senza trucco e senza alcun filtro, è così che Sabrina Ferilli si è mostrata al mare in tutta la sua bellezza: l’imperdibile scatto!

Un dettagliato curriculum di esperienze artistiche descrive l’incredibile successo che l’amatissima attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva Sabrina Ferilli ha ottenuto dagli esordi ad oggi.

La splendida attrice romana, ha conquistato la telecamera ed il pubblico dapprima con la sua incommensurabile bellezza. Sabrina Ferilli è uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti di sempre.

Il suo canale social è seguito da oltre 850milioni di utenti che non perdono occasione per lasciare like e commenti di apprezzamento sotto i post dell’amatissima attrice. In questa calda estate, sono diversi i vip che si sono mostrati al mare a godersi qualche ora in pieno relax. Sabrina Ferilli non è stata da meno e con uno scatto social si è mostrata al mare, senza trucco e senza filtri. Lo scatto è davvero imperdibile!

Sabrina Ferilli senza trucco e filtri: al mare al naturale è incantevole

Al mare e senza filtri e senza trucco, completamente al naturale Sabrina Ferilli è la vera bellezza. La splendida attrice romana ci ha letteralmente incantati con uno selfie al mare.

In vacanza in Croazia, con la pelle baciata dal sole, capelli semi raccolti in una morbida treccia, Sabrina Ferilli si è mostrata al mare, in barca ed in forma smagliante e senza filtri. Impossibile non notare il fascino di una delle donne note come vere e proprie icone di bellezza italiane. La ricordiamo in perfetta forma

Per il momento Sabrina Ferilli si gode l’estate, il mare ed il sole prima di tornare il prossimo autunno sul piccolo schermo in compagnia dell’amatissima amica e collega Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales. Non vediamo l’ora di rivederla in Tv in tanti esilaranti siparietti con la mitica ed amatissima conduttrice!