Perché Kim Kardashian indossa sempre i guanti: incredibile retroscena sulla star statunitense.

Kim Kardashian non ha bisogno di presentazioni: è una delle influencer più famose di sempre. Una vera e propria icona di stile per milioni e milioni di fan, provenienti da ogni parte del mondo. Fan che, nelle ultime ore, hanno dato il via a una teoria che riguarda proprio il look della famosa imprenditrice.

Nello specifico, si parla di un accessorio che non manca mai negli outfit, mai banali, della splendida Kim: i guanti. Che siano in pelle, velluto o seta, la Kardashian non rinuncia quasi mai ai guanti, rigorosamente abbinati ai suoi abiti. Ma per quale motivo? Fanpage.it ha riportato alcuni commenti dei fan, che, sul sito Reddit, si sono scambiati opinioni sull’argomento. Ecco quale sarebbe il motivo secondo alcuni.

Kim Kardashian non rinuncia mai ai guanti: quale potrebbe essere il motivo

I followers di Kim Kardashian non hanno potuto non farci caso: la modella statunitense indossa spessissimo i guanti. Lo ha fatto persino su una spiaggia tropicale, nel corso della sua vacanza al mare a inizio 2022. Ma cosa si nasconde dietro la scelta stilistica della influencer?

Per alcuni fan, Kim non rinuncia ai guanti per evitare di mostrare i segni dell’invecchiamento sulle mani. Proprio così, quella della Kardashian sarebbe una vera e propria tattica per nascondere le rughe che, inevitabilmente, si presentano anche sulle mani. La star non ha mai nascosto la sua paura nel mostrare i segni dell’età e in una recente intervista al New York Times ha ammesso che farebbe qualsiasi cosa pur di sembrare più giovane. C’è da dire che, per lei, essere bella non è soltanto un vezzo, ma un vero e proprio ‘must’ per il suo lavoro.

